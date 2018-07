TV Serie over Francine Houben

Urban TV — 12.07.18

Redactie

In de vierdelige reeks Francine Houben, een Hollandse architect met wereldsucces wordt Houben tijdens werk- en privé-momenten in onder andere Rotterdam, New York, Boston, Limburg en Taiwan gevolgd. Bijvoorbeeld als ze tussen het reizen weer even thuis is in haar zelfontworpen huis in Rotterdam. Naast de successen zijn er ook tegenslagen: een valpartij, een hersenschudding en de stress die komt kijken bij het leiden van een groot bedrijf in combinatie met het ontwikkelen van creatieve ideeën. Laat staan de financiële risico’s die haar megaprojecten komen kijken, het voor je winnen van internationale stakeholders met soms ondoorgrondelijke gebruiken en de onmisbare steun van haar echtgenoot.

De bibliotheek als meesterwerk

Houben maakte revolutionaire en prijswinnende ontwerpen voor de bibliotheken van onder andere de Technische Universiteit Delft en Birmingham. De BBC riep diezelfde bibliotheek in Birmingham in 2014 zelfs uit tot het beste gebouw van Engeland. En in de Amerikaanse pers wordt Houben al de ‘Library Whisperer’ genoemd. Dankzij een aantal prestigieuze opdrachten werd ze met haar architectenbureau Mecanoo een van de bekendste architecten ter wereld.

Francine Houben, een Hollandse architect met wereldsucces, vanaf donderdag 12 juli om 22.50 uur bij AVROTROS op NPO 2