Zaatari en Butterfly city

Urban TV — 22.07.18

Wies Sanders

Zaatari is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Butterfly city (Visaginas) is een Litouwse stad voor Russische werknemers. Een dubbele tv-kijktip.

Zaatari bestaat inmiddels uit zo’n 150.000 inwoners die hopen ooit nog eens naar een veilig Syrië terug te kunnen keren. De documentaire toont het normale leven van de mensen, die in de middle of nowhere noodgedwongen een stadsleven opbouwen. Het permanent worden van kampen spreekt tot de verbeelding, ook de film Zaatari Djinn is de moeite waard, evenals het project van Rothuizen Refugee Republic en het project waarin kinderen camera’s kregen om hun leven vast te leggen.

Butterfly City (Visaginas) is een stad in Litouwen, gebouwd voor Russische werknemers van de nabijgelegen kerncentrale. De centrale is inmiddels gesloten, maar de Russen wonen er nog. Kan de stad zich ontworstelen aan de politiek-economische doom die er hangt? De naam van de stad is ontleend aan de plattegrond, in de vorm van een vlinder.

Woensdag 25 juli op NPO2 / 2 Doc Butterfly City

Na afloop online te bekijken