Christo en Jeanne-Claude: de Mastaba in Hyde Park, Londen

Recensie — 06.08.18

Anneloes de Koff

Al in 1963 omwikkelde Christo Javacheff een onwetende journaliste met doorschijnend textiel in de fotografiestudio van een vriend. Zij was de start van zijn later zo bekende installaties met textiel. Zo werden de Berlijnse Reichstag en de Pont Neuf brug in Parijs ingepakt, werd een oranje voetpad over het meer van Iseo aangelegd, en vormden 3100 reuzen paraplus een lange lijn in het landschap van Japan en de Verenigde Staten.

Christo en zijn vrouw Jeanne-Claude, hebben 35 jaar samengewerkt tot haar dood in 2009, onder de naam Christo. Een idee voor een nieuw project ontstond gewoonlijk in een discussie tussen het kunstenaarskoppel, waarna Christo het op papier zette en het verder uitwerkte. Naast hun decennia lang gebruik van textiel, is het duo ook bekend om het gebruik van olievaten. In eerste instantie als materiaal gekozen vanwege het sculpturale effect en de lage kosten. In 1962 verwierf het koppel mondiale bekendheid toen ze van 89 afgedankte olievaten een muur maakten door een straat in Parijs werd afgesloten. De kunstbarricade was een protestreactie tegen de bouw van de Berlijnse muur die eerder dat jaar was afgerond en hielt slechts een paar uur stand. Sindsdien is Christo op zoek geweest naar een geschikte locatie voor een drijvende mastaba opgebouwd uit olievaten. Het werd Hyde Park in Londen. De tijdelijke sculptuur, het tweede dat Javacheff realiseerde na de dood van Jeanne-Claude, bestaat uit 7506 horizontaal gestapelde vaten waarbij de kopse kanten in rood, blauw en mauve kleuren zijn geschilderd. De stapeling verrijst van afstand als een pointillistisch schilderij uit het Serpentine Lake.

Met een mastaba als vorm, plaatst Christo zich in een eeuwenoude traditie. De trapeziumvormige prisma waarbij de wanden altijd 60 graden gedraaid staan ten opzichte van het horizontale vlak, ontstond toen de mensheid zich transformeerde van landbouwmaatschappij naar stedelijke samenleving. Zij werd in het begin vooral gebruikt als bankje voor de eerste Mesopotamische woningen, aldus Christo. Nu associëren wij deze vorm vooral met graftombes.

Naast de drijvende sculptuur in het meer is er een overzichtstentoonstelling te zien in de naastgelegen Serpentine Gallery, die dieper ingaat op het gebruik van vaten in de kunstwerken van het duo. Hierin wordt duidelijk dat de Londense mastaba slechts een opmaat vormt voor plannen in Abu Dhabi. Al in de jaren 70 heeft Christo het idee opgevat om hier het allergrootste kunstwerk op aarde te creëren bestaande uit 410.000 gekleurde olievaten. Deze mastaba in de woestijn zou tevens ook het eerste gesponsorde werk van de kunstenaar worden.