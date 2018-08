Recensie — 30.08.18

Tijs van den Boomen

Niet alleen is de rechtvaardige stad een prikkelende term, die als vanzelf leidt tot debat – rechtvaardig voor wie? –, het dwingt stedenbouwers om na te denken over de manier waarop ze invulling geven aan hun vak. Zijn stedenbouwers alleen cultuurvolgend – u stelt de randvoorwaarden, wij ontwerpen daar de meest geschikte stad bij –, of is het hun taak om, net als vroeger, zelf ‘situaties’ te creëren. Aan het slot van hun essay Verkenning van de rechtvaardige stad stellen Franke en Veldhuis de retorische vraag: ‘Is het niet ook vakmanschap om onjuiste regels te bestrijden en zou de stedenbouw niet juist het voortouw moeten hebben in de publieke discussie over zo’n onderwerp?’

Het essay maakt de tussentijdse balans op van het project De rechtvaardige stad, dat Franke en Veldhuis met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie uitvoeren. In deze eerste ronde verkennen ze het veld aan de hand van gesprekken met 21 deskundigen, variërend van socioloog Arnold Reijndorp tot economisch geograaf Oedzge Atzema en specialist grondzaken Annius Hoornstra. En ze lezen zich in met boeken als Building and Dwellling. Ethics for the City van Richard Sennett, de uitstekende politiek-economische analyses in De Groene Amsterdammer van Mirjam de Rijk en The New Urban Crisis, waarin Richard Florida op zijn schreden terugkeert en de ontwrichting beschrijft die je krijgt als je de creatieve klasse heilig verklaart. En soms verwijzen ze alleen naar de titel, want ze geven eerlijk toe dat de zeshonderd bladzijden van Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls nog even moeten wachten op lezing.

Het resultaat is een uitgesproken politiek essay over gentrificatie, speculatie en uitsluiting, dat pleit voor herwaardering van het maatschappelijk middenveld en voor het terugdringen van de markteconomie ten gunste van de fundamentele economie, een letterlijke vertaling van de Engelse term foundational economy. Hiermee worden de goederen en diensten aangeduid die de sociale en materiële infrastructuur van de beschaafde samenleving schragen, van internetaansluitingen tot onderwijs en van grond tot gezondheidszorg. Mijns inziens is dat een wat ongelukkig term: publieke of collectieve economie dekt de lading beter.

Hoewel Franke en Veldhuis fundamentele systeemkritiek bedrijven, is het toch een opvallend uitgewogen betoog geworden, en dat is vooral te danken aan het feit dat de auteurs zich al decennia intensief met de stad in breedste zin bezighouden en daardoor een scherp oog hebben voor de complexiteit en gelaagdheid ervan. Dus voorzien ze hun pleidooi voor herwaardering van corporaties van de terechte kanttekening dat die van oudsher gesloten bolwerken vormen: de armen en nieuwkomers moesten het in de twintigste eeuw juist vooral hebben van de onderkant van de particuliere huurmarkt. Veelbelovend vinden ze het dat sommige corporaties experimenteren met mixen, bijvoorbeeld van jonge alleenstaande statushouders, starters en studenten (Startblok Riekerhaven in Amsterdam), en van studentenwoningen, sociale huur en onzelfstandige woningen met gedeelde voorzieningen (project Lieven, eveneens in Amsterdam).