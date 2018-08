Deze week op TV

Urban TV — 25.08.18

Wies Sanders

De Noorderlingen of Children of the Hippies?

Wil je een dodelijk saaie nieuwbouwwijk in the middle of nowhere (kies NPO2), of een dodelijk enerverende hippie-gemeenschap in Kopenhagen (kies Canvas)?

Keuze 1: De Noorderlingen (Alex van Warmerdam, 1992) Zondag 26 augustus om 23.25 uur

Deze surrealistische klassieker zet de toon voor wat betreft ellendig leven in de Nederlandse suburb. Van Warmerdam op zijn best, met sterke acteurs die in een subliem decor absurde personages verbeelden.

Keuze 2: Children of the Hippies (Nille Wesht, 2015) Zondag 26 augustus om 22.40 uur

Christiania mag dan wel de knuffelvrijstaat zijn van Kopenhagen, het bleek niet zo te werken voor de kinderen die er opgroeiden. Teveel vrijheid; het is ook nooit goed. Desalniettemin blijft het een fascinerende enclave in een aangeharkte stad.