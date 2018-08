Herbestemming op TV

Urban TV — 05.08.18

Wies Sanders

Zesdelige reportage over herbestemming. Piet Hein Eek gaat het land door en toont herbestemde of nog leegstaande monumentale gebouwen.

Piet Hein Eek startte in 2010 zijn eigen herbestemmingsproject in Strijp R in Eindhoven. Een ambitieus plan dat inmiddels naam en faam heeft verworven. Eek is vooral bekend als designer. “Ik ben van het sloophout, van het hergebruik. Niet per se van de herbestemmingen. Waarom ze mij een programma over herbestemmingen wilden laten presenteren? Omdat mensen programma’s over architectuur maar saai blijken te vinden, was het antwoord.

Ja, hé, dat is dan toch vooral omdat programma’s saai worden gemaakt, niet omdat de architectuur saai is.

Maar goed, Eek heeft een passie voor leegstaand erfgoed en is druk doende met architect Iggie Dekkers diverse verbouwprojecten te realiseren. In de documentairereeks toont hij fraaie voorbeelden van hergebruik en ook fraaie voorbeelden van potentiële locaties. De combinatie maakt de serie het bekijken waard. In de eerste aflevering toont Eek de bekende boekenkerk en het kloosterhotel in Maastricht, maar ook het minder bekende brandweerkazerne en de nog leegstaande kazematten. (hergebruik: iemand?).

Zondag 5 augustus bezoekt Eek het midden van het land met o.a. sanatorium Zonnestraal.

Zuid-Nederland is hier te herbekijken.

Volgende uitzending; zondag 5 augustus NPO2 om 19.35 uur (na uitzending online te zien)