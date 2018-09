De lessen van de crisis: de architect als stoicijn

Feature — 03.09.18

Andrea Prins

De magere jaren lijken tot het verleden te behoren. Er wordt weer volop gepland en gebouwd. Gewoon back to business of is het krachtenveld van ruimtelijk ontwerpers fundamenteel veranderd? Wat is hun speelveld? Welke rollen eigenen zij zich toe? En welke kansen biedt dit voor de toekomst? Deel vier van deze reeks: een gesprek met Lilith van Assem, Elsbeth Ronner en Madeleine Mans van Lilith Ronner van Hooijdonk.

Een langwerpige werktafel, veel boeken en een in de wandafwerking geïntegreerde houten zitbank: dat is de materiële kant van het bureau Lilith Ronner van Hooijdonk. Door de geopende dakramen van het pand op de historische Voorhaven in Rotterdam-Delfshaven hoor je de dagelijkse geluiden van de wijk: gespreksflarden en brommers. Het gerestaureerde rijksmonument delen de architecten met 20 andere bedrijven; in tegenstelling tot hun vroegere plek in het Schieblock hebben ze nu wel een eigen ruimte. “Als je zoals ik de hele dag op pad bent, heb je daarna echt een rustige ruimte nodig”, zegt Elsbeth Ronner (1984). Die rust lijkt betrekkelijk. Als ik binnenkom voor mijn afspraak, zijn twee van de drie architecten nog in geëngageerde telefoongesprekken verwikkelt.

Het bureau Lilith Ronner van Hooijdonk bestaat sinds 2010. Het eerste driekwart jaar liep soepel: kleine opdrachten voor de openbare ruimte en deelname aan de “Studio for Unsolicited Architecture”. Het toenmalige NAi (nu HNI) en de Fonds BKVB (nu Mondriaan Fonds) nodigden met dit initiatief ontwerpers uit om opnieuw na te denken over de publieke ruimte en over zelf geïnitieerde projecten als werkpraktijk. Ik oogst lichtelijke verbazing als ik Lilith van Assem (1980) en Ronner vraag hoe ze hun net beginnend bureau in de crisis overeind wisten te houden. “De crisis was voor ons eigenlijk geen verandering. We waren niet gewend aan de vette jaren negentig,” zegt Van Assem. Ronner: “We verwachtten niet dat morgen de telefoon gaat en weer een opdrachtgever belt. We moesten leuren met onze ideeën. Om dit vol te houden, heb je een Stoïcijnse instelling nodig. Je moet je niets aantrekken van de situatie.” Deze werkwijze is tot nu toe niet wezenlijk veranderd. De architecten initiëren zelf projecten in de openbare ruimte. Om in bedrijfskundige termen te spreken: een aanbodgerichte benadering van het vak.

Architectuur als cultureel project

Learning-by-doing zou je hun werkwijze kunnen noemen. Hoe deze praktijk zich ontwikkelt, is goed te zien aan het project Herbergen, een serie van tijdelijke paviljoens. Het project begon in Bergen (Noord-Holland) en verplaatste zich naar het boerenland in de Noordoostpolder. Toen de architecten het eerste paviljoen in 2010 weer afbraken, realiseerden ze zich de hoeveelheid geproduceerd afval. De volgende editie bouwden ze met her te gebruiken materialen, maar het paviljoen zelf stootte op weerstand bij de lokale bevolking. Sindsdien worden de paviljoens samen met buurtbewoners gebouwd: het bouwen en gebruiken van ruimte als gemeenschappelijke daad. Inmiddels zijn hun activiteiten gespreid: nieuwbouw- en renovatieprojecten voor particulieren, publiceren van reflecterende vakartikelen en toegankelijke radiopodcasts, en gastdocentschappen. Hun opdrachten verwerven de architecten via open en uitgenodigde prijsvragen in Nederland en België en via gesubsidieerde Open Oproepen. Particuliere opdrachtgevers weten het bureau via persoonlijke contacten te vinden.