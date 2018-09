Recensie — 21.09.18

Dit is een Mosterdfabriek: Hoe smaakt architectuur in Vlaanderen?

Gitte Van den Bergh

Dit is een Mosterdfabriek, het 13de Architectuurboek Vlaanderen, weerspiegelt de zoektocht naar projecten, op welke schaal ook, die meer doen dan enkel hun functie vervullen en de betekenis van architectuur op elk vlak uitdragen.

Mosterdfabriek Camp’s, Oudenaarde / ontwerp Dhooghe Meganck Architectuur / foto Frederik Vercruysse

(afbeelding uit het besproken boek)

“Welke architectuurliefhebber vraagt zich tijdens het vullen van zijn winkelkar af in wat voor gebouwen deze levensmiddelen geproduceerd worden (…) en of de arbeiders af en toe ook eens een blik uit het raam kunnen werpen?” Deze vraag stelt Birgit Cleppe in haar essay Nutteloze architectuur, één van de bijdrages aan het 13de Architectuurboek Vlaanderen. Hiermee zet ze de toon voor het boek. De Mosterdfabriek van Dhooge en Meganck Architecten verdiende haar rol als voorpaginaverhaal niet zomaar. Cleppe haalt de fabriek nabij Oudenaarde aan als één van vier projecten uit de utiliteitsbouw die zijn puur utilitaire karakter overstijgt en architectuur maakt daar waar er doorgaans enkel functionaliteit wordt verwacht. De gevel van de fabriek is doorspekt met monumentale ingrepen en referenties aan archetypes die niet alleen een leuk plaatje opleveren, maar eveneens een cruciale rol spelen bij de interne werking. Het project doorbreekt daarmee de algemeen geldende standaard voor het maken van fabrieksgebouwen, of zoals Cleppe het stelt: ‘Het quasi eindeloos gevarieerde assortiment merken en producten in de supermarkt is omgekeerd evenredig met de inwisselbaarheid van de gestandaardiseerde industriebouw van de fabrieksgebouwen die de architectuurliefhebber zich daar, on the spot, in de afdeling condimenten voor de geest kan halen’. De uitspraak van Cleppe blijkt representatief voor de opvatting de andere auteurs in het Architectuurboek. Waar de vorige editie voornamelijk gericht was op de bijdrage van architectuur aan de samenleving via projecten met een sociale insteek of meervoudig gebruikte ruimte, ligt de focus van het redactieteam dit jaar op “projecten die verder durven te gaan dan de loutere economische dimensie van stadsontwikkeling en bouwen”. Betekenisvolle projecten zoals woonzorgcentra, scholen, bibliotheken enz. die goede architectuur in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigen, en dat binnen een veelheid aan grootstedelijke projecten voor kantoor- en woningbouw van bedenkelijke kwaliteit. Daarmee is het een kritische ‘niche’, zoals ook in de intro wordt erkend door hoofdredactrice Sofie De Caigny. De gloednieuwe directrice van het Vlaams Architectuurinstituut neemt de fakkel over van Christoph Grafe (deze laatste schreef nog wel twee essays). Samen met het redactieteam stond De Caigny voor de uitdaging om maar liefst 400 inzendingen te herleiden tot 44 projecten, representatief voor de kritische positie van de redactie en de marktmechanismen die ze wil blootleggen.

Centres for Traditional Music, Al-Muharraq (Bahrein) / ontwerp OFFICE Kersten Geers David Van Severen / foto Bas Princen

(afbeelding uit het besproken boek)

In het eerste deel van het boek worden 23 projecten voorgesteld aan de hand van schetsen, plannen, doorsnedes, foto’s en een korte inleiding. Het tweede deel bevat tien essays waarin 21 andere, of soms dezelfde, projecten aan bod komen, overzichtelijk te traceren via een openklapbaar mapje en overzichtslijst in de omslag.De essays halen elk op hun manier thema’s aan die architectuur vandaag bepalen, vaak gestaafd met de nodige historische referenties die de evoluties kaderen in een groter geheel. Jan Vermeulen benoemt in Grossform en huiselijkheid – over vormen van collectiviteit in de nevelstad hoe de meest voorkomende woonzorgcentra het gevolg zijn van een businessmodel, een louter economisch mechanisme dat erop gericht is zo efficiënt mogelijk grootschalige projecten te creëren, waarbij het concept architectuur vervaagt. Met vier projecten, waaronder dat van Korteknie Stuhlmacher Architecten in Machelen, toont Vermeulen aan hoe de in het Architectuurboek gepubliceerde collectieve woonprojecten andere vormen van huiselijkheid durven onderzoeken en de nadruk leggen op de interne relatie, maar ook de relatie met de omgeving.

In lijn van deze ‘strijd tegen inwisselbare rusthuisarchitectuur’ zet Rajesh Heyninckx in een zorgvuldig opgebouwde redenering uiteen hoe de analyse van micro-elementen een oplossing kan bieden. Detaillering, hoewel ze vaak gezien wordt als een puur technisch gegeven, wordt ingezet als middel om het grotere verhaal achter de ontwerpvisie duidelijk te maken. Pieter Uyttenhove trekt in zijn bijdrage alle registers open om de context van het singuliere project te verlaten. Hij vertrekt van een geanimeerde weergave van de felle kritieken die ‘De Krook’, de nieuwe bibliotheek van Coussée en Goris architecten i.s.m. RCR Architectes , te verduren kreeg. Ondersteund door een helder stadsplan van het kunstenkwartier in Gent met een overzicht van collecties en culturele gebouwen, biedt zijn uiteenzetting het in de kritieken ontbrekende inzicht in de positie van De Krook als nieuwe stedelijke trekker in een ‘achtergelegen buurt’. Dit gegeven plaatst hij bovendien in een overkoepelende reflectie op het functioneren van bibliotheken in de steeds verder digitaliserende maatschappij.

MAD, Brussel / ontwerp Rotor en Vplus / foto M. Delvaux

(afbeelding uit het besproken boek)