Drukke week op TV

Urban TV — 23.09.18

Wies Sanders

De documentaire Snelwegkerk was al eerder op TV en ook direct online te zien, maar het is zo’n pareltje, dat het opnieuw hier opnieuw getipt wordt. Het grijze beton waar ieder uur tientallen auto’s overheen razen nodigt niet uit tot rust, maar toch is er op de parkeerplaatsen langs de Duitse snelweg een serene plek te vinden: in de prachtig vormgegeven Autobahnkapelletjes.

Tegenlicht – het over-de-top-techno-optimistische programma van de VPRO – gaat dit keer over het toekomstbeeld van de energietransitie. Hoe zal de wereld eruit zien wanneer elektriciteit op piekmomenten bijna gratis is? Welke invloed heeft de transitie naar duurzame energie op de machtsverhoudingen in de wereld? Een reis langs plekken waar de duurzame toekomst al (bijna) zichtbaar is. In China bijvoorbeeld krijgen oude, ingestorte kolenmijnen een nieuwe bestemming als duurzame energiecentrale in de vorm van drijvende zonnepanelen. In Denemarken doen de energiecentrales van de toekomst tevens dienst als skipiste. En in het Zweedse Malmö worden huurcontracten voortaan getekend met groene vingers.

Met o.a.: Bjarke Ingels (architect, BIG Kopenhagen), Peggy Liu (groene pionier JUCCCE Shanghai) en Varun Sivaram (auteur ‘Taming the Sun’ en expert schone energietechnologie Council on Foreign Relations in Washington DC).

Zondag 23 september 21.05 uur NPO2 Tegenlicht (na afloop online te bekijken)