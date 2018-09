Open Monumentendagen 2018, Nederland

Nieuws — 06.09.18

Redactie

Komend weekend, zaterdag 8 en zondag 9 september, vinden in Nederland weer de jaarlijkse Open Monumentendagen plaats met als thema ‘In Europa’. Voor wie moeite heeft een keuze te maken uit het aanbod van meer dan vierduizend monumenten selecteerde Archined haar favorieten. We zochten enkele moderne parels uit, verspreid over het land, die normaal gesproken niet zomaar toegankelijk zijn of waar je niet zomaar binnen zou stappen.

Maranathakerk

De Deventer Maranathakerk behoort tot een van de minder bekende werken van Aldo van Eyck. De kerk werd in de jaren 1982-1984 ontworpen en is in 1992 in gebruik genomen. Tijdens Open Monumentendag zal Maarten de Vletter, oud-student van Aldo van Eyck, op beide dagen om 15.00 uur een lezing verzorgen. Frans Latupeirissa vertelt aansluitend waarom de kerk voor de Molukse gemeenschap zo bijzonder en belangrijk is.

Locatie: Maranathakerk, Maranathaplein 1, Deventer

Openstelling: 8 en 9 september van 14.00 tot 17.00 uur

De Muur van Mussert

De Muur, die op Recreatiecentrum De Goudsberg staat en recent aangewezen werd als rijksmonument, was tussen 1936 en 1945 deel van het nationaalsocialistisch complex het Nationaal Tehuis. Educatiecentrum de Goudsberg zal haar plannen voor hergebruik van de muur als educatief centrum toelichten en er zullen deskundige historici aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Locatie: Hessenweg, Lunteren

Openstelling: 8 en 9 september van 10.00 tot 17.00 uur

Voormalig hoofdkantoor Gistbrocades/DSM

De Delftse industrieel Jacques van Marken richtte onder andere de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek en de Nederlandsche Oliefabrieken (later Calvé) op. Dit gebouw, gebouwd in 1905 en ontworpen door Bastiaan Schelling en Karel Muller, diende als hoofdkantoor voor beide. Het kantoor heeft een bijzonder interieur: een gebouwhoge hal met rondom galerijen en een gewelfde glazen overkapping, een vloer met geometrische tegelpatronen, een groot glas-in-loodvenster in het trappenhuis, oorspronkelijke verlichtingsarmaturen en diverse tegeltableaus van De Porceleyne Fles.

Locatie: Wateringseweg 1, Delft

Openstelling: 8 september van 10.00 tot 17.00 uur, 9 september van 12.00 tot 17.00 uur

Bunkers

Naar aanleiding van het thema ‘In Europa’ zijn er ook veel verdedigingswerken, zoals forten en bunkers opengesteld. Zo zijn er verschillende bunkers te bezichtigen die deel zijn van de Atlantikwall, een aaneengesloten muur van verdedigingswerken die door de Duitsers werd aangelegd om een invasie van de geallieerden te voorkomen. De Atlantikwall liep van Noorwegen, via Denemarken, Duitsland, Nederland en België naar Frankrijk tot aan de grens van Spanje.

Info: www.openmonumentendag.nl

Atoomschuilkelder

Op het hoogtepunt van de koude oorlog, tijdens de jaren zestig en zeventig, zijn er voor duizenden personen schuilkelders gebouwd. Er waren schuilkelders in de metrostations en er waren verschillende kleinere schuilkelders voor maximaal 50 personen, zoals deze Atoomschuilplaats aan de Westzeedijk. In het geval van directe dreiging konden burgers die zich nog op straat bevonden, bij het luchtalarm snel een schuilkelder induiken!

Locatie: Nabij Westzeedijk 333, Rotterdam

Openstelling: 8 september 10.00 – 17.00 uur

Van Nelle Fabriek

De voormalige Van Nellefabriek aan de Delfshavense Schie in Rotterdam geldt als een van de voornaamste industriële monumenten in Nederland. De fabriek werd ontworpen door Leendert van der Vlugt van het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt in samenwerking met constructeur ir. J.G. Wiebenga. Als schoolvoorbeeld van het Nieuwe Bouwen kreeg de Van Nelle fabriek wereldwijde erkenning toen het in 2014 tot UNESCO werelderfgoed werd verklaard.

Locatie: Van Nelleweg 1, Rotterdam

Openstelling: 8 en 9 september 10.00 – 17.00 uur

Reserveren: via http://vannellemuseum.com/?page_id=32

Justus van Effencomplex

Dit sociale woningbouw project uit 1922 wordt gezien als een hoogtepunt uit het oeuvre van architect Michiel Brinkman. De 264 huizen lagen aan groene binnenplaatsen en waren verdeeld over een onder- en een bovenstraat van zo’n twee meter breed. De oorspronkelijke bewoners van het blok konden gebruik maken van moderne gemeenschappelijke voorzieningen. Tijdens de restauratie werd het aantal huizen teruggebracht naar 154 en van alle hedendaagse gemakken voorzien.

Locatie: Justus van Effenstraat 1, Rotterdam

Openstelling: 8 sep 10.00 – 18.00 uur

Mevlana Moskee

De Moskee aan het Mevlanaplein werd in 2001 gebouwd naar een ontwerp van Bert Toorman. De Mevlana Moskee met zijn 42 meter hoge minaretten en koepeldak werd gebouwd als Turkse moskee en toont invloeden van de zestiende-eeuwse Ottomaanse moskeebouw. In april 2006 werd de Mevlana Moskee in een publieksverkiezing door het City Informatiecentrum verkozen tot het mooiste gebouw van Rotterdam. De Moskee is meer dan alleen een gebedsruimte. Op de begane grond is er een conferentiezaal, jongeren-, en oudenlokaal en een kantine met keuken.

Locatie: Mevlanaplein 1, Rotterdam

Openstelling: 8 en 9 september 10.00 – 17.00 uur

Burgerweeshuis

Aldo van Eycks speelse ontwerp, bestaande uit units van 3.36 meter of verhoudingen daarvan in prefab materialen, is een schoolvoorbeeld van het structuralisme. De lage, geschakelde ruimtes zijn omringd door groen. De patio’s, lichtkoepels en grote glazen puien laten van alle kanten daglicht binnen. Ruimtes gaan haast ongemerkt in elkaar over en scheppen geborgen hoekjes.

Locatie: IJsbaanpad 1, Amsterdam

Openstelling: 8 en 9 september van 10.00 tot 17.00 uur

Villa Ravesteyn

Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) ontwierp deze villa in 1932 voor zichzelf in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Toen de villa in 1996 werd overgedragen aan Vereniging Hendrick de Keyser was de uitdrukkelijke wens van Ravesteyns zoon dat het huis en de inrichting onveranderd zouden blijven. Van Ravesteyn zou eind jaren 1930 binnen de beweging van het Nieuwe Bouwen worden op kritiek stuiten omdat zijn ontwerpen steeds barokker zouden worden.

Locatie: Prins Hendriklaan 112, Utrecht

Openstelling: 8 sep 10:00 – 17:00 uur

Arbeids- en nazorgkolonie Zonnestraal

Ook de arbeids- en nazorgkolonie Zonnestraal is een internationaal bekend voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Het sanatoriumcomplex werd ontworpen door de architecten Jan Duiker en Bernard Bijvoet, in samenwerking met constructeur J.G. Wiebenga en opende de deuren van het hoofdgebouw in 1928.

Locatie: Loosdrechtsebos 17, Loosdrecht

Openstelling: 8 sep 11:00 – 17:00 uur