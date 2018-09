Radio tips

Urban TV — 17.09.18

Wies Sanders

Ruben Smit is natuurfotograaf en filmmaker en ecoloog, gepromoveerd in Wageningen. Hij maakte zijn debuut met de publieksklapper ‘De Nieuwe Wildernis’ en maakte daarna documentaires over de Veluwe, de levende rivier en nu; het Wad. Luister maandagnacht naar hem op Radio 1.

Dinsdagnacht is een heel andere fotografe aan de orde: Dana Lixenberg. In 1993 maakte ze foto’s van Imperial Courts in Los Angeles, over de nasleep van de rassenrellen een jaar eerder. Indrukwekkende portretten van de mensen in de wijk.

Luister hier naar Nooit meer Slapen: Dinsdag 18 september om 00.00 uur