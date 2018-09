Reconciling Post-Industrial Townscapes

Nieuws — 19.09.18

Floor Hoogenboezem

Het project is een sociaal-inclusief voorstel om verlaten fabrieksterreinen in achtergesteld gebied opnieuw baat te geven, door nieuwe configuraties van openbare ruimte te faciliteren.

kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

Ik ben afgestudeerd in de leerstoel heritage & architecture aan de TU Delft, in de studio disclosing the military city. Vanuit de gemeente Lissabon was er een vraag om nieuwe oplossingen en ideeen te genereren voor een groot industriegebied dat vroeger brood en pasta produceerde voor het Portugese leger. Ondertussen zijn de gebouwen in verval geraakt omdat het gebied al een halve eeuw niet meer werd gebruikt en zelfs afgesloten van de omliggende bebouwing. Het gebied heeft zich langzaam verder ontwikkeld al vanaf de 17e eeuw, waardoor er een interessante tijdslijn aan fabrieksgebouwen naast elkaar zijn ontstaan. Daarnaast lag het industriegebied midden in een van de armste wijken van Lissabon. Het ontwikkelen van een plan met nieuwe functies in industrieel erfgoed dat financieel haalbaar is, was een andere interessante uitdaging. Ten slotte werd het gebied niet meer gebruikt om producten te maken, maar ingericht voor mensen. Het onderzoeken welke ruimtelijke veranderingen nodig zijn om een gebied aantrekkelijk te maken voor buurtbewoners, was ook een belangrijk onderwerp voor mijn afstudeerproject.

wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit kort toelichten?

Mijn belangrijkste inspiratiebronnen waren Gorden Cullen, Jan Gehl en Kevin Lynch. Alle drie schrijven zij over de relatie van de mens met de ruimtelijke of bebouwde omgeving, en hoe deze sterker kan zijn. Met name de boeken Genius Loci en the Concise Townscape hebben veel bijgedragen aan de ingrepen die ik voorgesteld heb voor de transformatie van het gebied.

benoem (en beschrijf kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject:

Het sleutelmoment was toen ik realiseerde dat er met de juiste minimale ingrepen, grote verbeteringen aan het voormalige industriegebied gebracht konden worden. Dit gaf daardoor meteen een realistische oplossing om het ontwerp financieel en sociaal haalbaar te maken. Ook heb ik voor de materialisering een manier kunnen vinden hoe buurtbewone​​​​rs kunnen participeren in de herontwikkeling van het gebied. Dit bevordert de integratie en de slagingskans van een achtergesteld gebied als deze.