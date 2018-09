Regenbogen en eenhoorns: architecten en identiteitspolitiek

Opinie — 10.09.18

Dirk van den Heuvel

Deze zomer ging Norman Foster viraal met een vrolijke instagramfoto van hemzelf in een drijvende opblaaseenhoorn met uitbundige regenboogkleuren. Het commentaar bij de foto – ‘Time for the unicorn’ – was even kort als raadselachtig. Het leek alsof hij zijn eigen persoonlijke Pride hield. Of las ik in mijn enthousiasme teveel in de foto?

De foto van Norman Foster in de drijvende opblaaseenhoorn met regenboogkleuren werd midden in het Pride seizoen gepost, na de Pride in Londen en de Christopher Street Day feesten in Keulen en net aan het begin van de Amsterdam Pride. Dit wereldwijde fenomeen van festiviteiten en straatoptochten rondom homo-emancipatie en seksuele diversiteit zet de stedelijke ruimte gegarandeerd compleet op zijn kop. Inclusief tegenprotesten en gevechten, waarbij politie en veiligheidstroepen soms de strijders voor emancipatie en gelijke rechten moeten beschermen, maar ook geregeld deze juist onderdrukken en afvoeren, zoals bijvoorbeeld in Rusland en Turkije. Het fenomeen van de homopride-optochten is een van de meest concrete voorbeelden hoe de strijd om de stad en de publieke ruimte wordt gevoerd. Het blijft ook een van de voorbeelden die laat zien dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen zich open en veilig in de publieke ruimte kan bewegen. Ook in Nederland niet, zeg ik er maar even bij.

De Amsterdam Pride was dit jaar een heel klein beetje historisch. Het zal de meesten ontgaan zijn, maar voor het eerst was er ook een bescheiden bijdrage van architecten. Op 3 augustus werd namelijk de allereerste BNA Pride lunch georganiseerd. In juli had de BNA ook voor het eerst een rondetafel over vrouwen in de architectuur georganiseerd. ‘Dé Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus’ sluit hiermee aan bij ontwikkelingen rondom diversiteit en inclusiviteitsbeleid zoals die nu in het bedrijfsleven plaatsvinden en volgt het voorbeeld van de Britse zusterorganisatie RIBA en van de Amerikaanse AIA.

De RIBA voert al enige jaren een bijzonder breed en actief programma op het gebied van wat zij ‘equality, diversity and inclusion‘ noemen, met onder andere een gedragscode, rolmodellen en ambassadeurs, en een mentorsysteem. Opmerkelijk genoeg is het debat over diversiteit en inclusiviteit in het Verenigd Koninkrijk veel heftiger van toon dan in Nederland. Het domineerde ook de discussies rondom de recente verkiezing van de nieuwe RIBA-voorzitter, mede aangezwengeld door Elsie Owusu, een Britse van Ghanese afkomst, lid en medeoprichter van de Society of Black Architects (SOBA), en een van de kandidaten voor het voorzitterschap.*

Het Verenigd Koninkrijk kent ook een activistisch roze architectennetwerk: Architecture LGBT+. Dit is een recent initiatief van een nieuwe, jonge architectengeneratie. Ze zijn een van de aanjagers van het succesvolle jaarlijkse Architects Pride Breakfast dat wordt georganiseerd door de RIBA. In Angelsaksische stijl wordt een dergelijk event gesponsord en – toch leuk om te vermelden – Norman Foster is inderdaad een van de sponsoren. Bovendien, toeval of niet, diverse leden van Architecture LGBT+ werken of hebben gewerkt voor zijn bureau. Die drijvende regenboogeenhoorn lijkt dus niet helemaal uit de lucht gevallen.