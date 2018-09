Rehabilitating China’s Crumbling High-rises – Archiprix 2018

Nieuws — 27.09.18

Anne van Stijn

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

Al fietsend op de ringweg van Beijing raakte ik overweldigd door de enorme aantallen vervallen hoogbouwtorens die ik tegenkwam. Monotone, oude, betonnen gebouwen, bezaaid met airconditionings, die wel een thuis zijn voor miljoenen Chinese stadsinwoners. Na nader onderzoek bleek dat er een complexe uitdaging ten grondslag ligt aan het vervallen uiterlijk van deze gebouwen. Een onopgeloste, integrale opgave die schalen en disciplines overstijgt. Juist bij dit soort opgaves komen we er vaak maar moeilijk uit. Door oplossingen te ontwikkelen voor zulke integrale opgaves in de bestaande woningvoorraad, wil ik bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van miljoenen stedelingen.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kun je dit kort toelichten?

Ik heb vele inspiratiebronnen gehad. De reden hiervoor is dat ik vanuit vele disciplines – architectonisch, management, economisch, etc. – naar oplossingen heb gezocht voor deelproblemen om zo de integrale rehabilitatie strategie te ontwikkelen voor de vervallen Chinese hoogbouw woningvoorraad. Daarbij is het werk van dr.ir. Xiaoxi Hui, waarin hij rehabilitatie strategieën voor de voormalig sociale woonwijken van Beijing heeft ontwikkeld, een belangrijke inspiratiebron geweest. Daarnaast hebben ook de theorieën van prof.dr.ir. Anke van Hal over de ‘fusie van belangen’ een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn project. Op Architectonisch gebied is het ‘open bouwen’ van Habraken, de SAR en OBOM van belang, maar ook recenter werk over digitale productiemiddelen, bijvoorbeeld CNC-frezen, van The New Makers, en nog veel meer.

Benoem (en beschrijf kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Het sleutelmoment kwam eigenlijk pas heel laat in het afstuderen. Bij het ontwikkelen van de rehabilitatiestrategie is een integrale aanpak noodzakelijk waarin de complexiteit van de gehele opgave – fysiek, sociaal en financieel – wordt meegenomen en niet ‘slechts’ één aspect wordt opgelost. Uiteindelijk leek het oplossen van deze uitdaging daarom veel op het oplossen van een complexe puzzel. Het kostte veel ‘iteraties’ om de juiste combinatie van ‘stukjes strategie’ te vinden die samen de opgave konden oplossen. Vanaf dat moment, heb ik verschillende van deze stukjes strategie uitgewerkt en vormgegeven. Uiteindelijk was het pas in de laatste maanden van mijn afstuderen dat ik alle stukken van de puzzel, en zo de gehele rehabilitatie strategie, bij elkaar zag komen.