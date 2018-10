Archined-special op het AFFR

Nieuws — 02.10.18

Redactie

Na de trail van drie jaar geleden, een wereldreis met twee documentaires en een short-programma op één avond, heeft Archined voor de tiende editie van het AFFR (Architectuurfilm Festival Rotterdam) opnieuw een wereldreis uitgestippeld. Dit keer duurt de reis meerdere dagen. De drie films, twee documentaires en een speelfilm, die Archined tipt zijn verschillend van stijl en onderwerp maar gaan uiteindelijk over herinneringen en de dingen die voorbij zijn.

De films:

Crossed words: Matta Clark Friends – Matías Cardone

Wie denkt dat ‘ie echt alles al weet over architect / kunstenaar / activist Gordon Matta Clark (1943-1978), kan prettig verrast worden door Crossed words. Van zijn werken resten alleen representaties als foto’s en video’s. Vrienden van Matta Clark vertellen veertig jaar na dato hoe zij installaties als Splitting (1974) hebben ervaren.

Donderdag 11 oktober 19.15

Zondag 14 oktober 14.45

Cartucho / Andrés Chaves Sánchez

Een wonderlijke documentaire over El Cartucho, een stuk stad in het centrum van Bogota (Colombia). Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw was het een beruchte wijk waar drugs en prostitutie het straatbeeld bepaalden, nu is het op de kaart terug te vinden als Tercer Milenio Park.

Vrijdag 12 oktober 16:30

Pop Aye / Kirsten Tan

Architect (man, 50+) werkzaam op een ontwerpbureau, wordt op een zijspoor gezet wanneer een jongere generatie de leiding van het bureau overneemt. Hij zoekt troost bij een olifant en in het verleden. Maar olifanten zijn alleen geïnteresseerd in eten en drinken, en het verleden bestaat niet meer.

Zaterdag 13 oktober 22.30

Alle films worden door Archined van een introductie voorzien.