De Bouwstenen van Mussolini. Architectuur en stedenbouw in de Era Fascista van Rome, deel 2

Benito Mussolini schiep in twintig jaar tijd een hoofdstad naar zijn idealen. Deze stedenbouwkundige en architectonische interventies vormen tot de dag van vandaag interessante plekken om te bezoeken, als beladen overblijfselen van een regime dat op vele manieren sporen in de Italiaanse maatschappij heeft nagelaten.

Twee artikelen over fascistische architectuur en stedenbouw in Rome vormen samen een kleine stadsgids voor wie meer wil weten over de nalatenschap van Mussolini’s bouwplannen in Rome. In deel 2 wandelen we langs de Piazza Augusto Imperatore, een plein in het hart van het historische Romeinse centrum, en langs de EUR, de voormalige locatie voor de nooit gerealiseerde Wereldtentoonstelling van 1942. Deze locaties laten op verschillende manieren zien hoe Mussolini de historie van de stad inzette voor politieke doeleinden en zo de geschiedenis van Rome naar zijn hand zette. De door hem geïnitieerde bouwwerken en stedelijke interventies zorgen er tot op de dag van vandaag voor dat het fascistische tijdperk nog steeds onlosmakelijk verbonden is met de hedendaagse staat van de stad.

Een sterk verhaal

De radicale verbouwing van Rome komt op twee verschillende manieren tot uiting: in de uitbreidingen van de stad richting de periferie, zoals de nieuw gebouwde EUR en het Foro Italico, en in de herordening van de oude historische binnenstad waarbij locaties met historisch belang voor het fascistische regime extra worden uitgelicht. Een van de locaties in de oude binnenstad die misschien wel het meest duidelijke voorbeeld is van een architectonische enscenering van deze voor Mussolini historische relevantie, is het door hem aangelegde Piazza Augusto Imperatore.

Op het eerste oog ligt het Piazza er vrij rommelig bij. In het midden van het plein bevindt zich een half-uitgegraven mausoleum dat omgeven is door hoge en statige gebouwen in rationalistische (fascistische) architectuurstijl. Aan het plein staat, in een opvallend modern vormgegeven museum, een prachtig gerestaureerd Romeins altaar, de Ara Pacis. Bij elkaar genomen lijkt het een allegaartje van architectuurstijlen en erfgoed.

De combinatie van verschillende historische elementen en architectuurstijlen op de Piazza Augusto Imperatore is echter geen toeval. Het plein is een lofzang op keizer Augustus (63 v.Chr.-14 n.Chr), die door Mussolini (en vele anderen met hem) werd gezien als een van de beste keizers die het Romeinse rijk ooit gehad heeft. Onder Augustus’ gezag groeide het Romeinse territorium tot ongekende grootte en kende de bevolking relatieve vrede en welvaart. Om een persoonlijke link met keizer Augustus te construeren besloot Mussolini dit nieuwe plein te maken waar het mausoleum van Augustus centraal zou staan en de Ara Pacis, het Altaar van de Vrede dat in opdracht van Augustus was gemaakt een eigen museum zou krijgen – tot die tijd bevond het altaar zich in een heel ander deel van de stad. De opening in 1938 van de Piazza Augusto Imperatore viel ook bewust samen met een belangrijke datum voor Mussolini en zijn regime: de tweeduizendste verjaardag van keizer Augustus. De gemaakte associatie met het Romeinse keizerrijk ging dus zo ver dat er een verband werd gelegd tussen Mussolini en Augustus zelf, die samen de keizers zouden zijn van respectievelijk het Derde en Eerste Keizerrijk. Een sterk politiek narratief, verteld door architectuur en ruimtelijke ordening.