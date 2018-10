Dutzendteich – Archiprix 2018

Nieuws — 03.10.18

Brigitta van Weeren

Project tekst

Cultuurhistorie en erfgoed zijn vaak een dankbaar gegeven in een ontwerp- of planproces. Echter, hoe ga je om met erfgoed dat een minder prettig verleden heeft? Dan blijkt dat sommige periodes liever vergeten worden en plekken in verval raken terwijl ze soms een belangrijk verhaal vertellen. Volkspark Dutzendteich in Neurenberg, Duitsland, is zo’n plek. Het is de locatie waar in de jaren ’30 van de 20e eeuw de partijbijeenkomsten van de Nazi-partij werden georganiseerd. Albert Speer maakte voor het gebied een megalomaan masterplan waarvan prominente structuren tot op heden nog aanwezig zijn. Deze structuren en gebouwen zijn al een behoorlijke tijd in verval en ze creëren een enorme schaal met uitgestorven open plekken. Daarnaast is het parklandschap van Dutzendteich in slechte staat, het is vervallen en versnipperd. Hoe kan een nieuwe omgang met het beladen erfgoed een katalysator zijn en een kwaliteitsimpuls geven aan de ontwikkeling van Dutzendteich in een hoogwaardig stadspark?