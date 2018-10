Too Big. Lofzang voor het Amerikaanse poldermodel

Recensie — 23.10.18

Ruben Sannen

In het boek Too Big doet Henk Ovink verslag van zijn poging tot verankering van het Nederlandse poldermodel in de Amerikaanse planologie na de chaos die orkaan Sandy achterliet in 2012. Tegelijkertijd is het een startschot dat iedereen moet wakker schudden in de race tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maar het moment van publicatie roept de vraag op wie er nog oor heeft naar deze sensitieve strategie.

Het moet een ontnuchterende confrontatie zijn geweest. Henk Ovink bezoekt Coney Island drie maanden nadat orkaan Sandy in de herfst van 2012 een groot deel van de Amerikaanse Oostkust in puin heeft achtergelaten. Hij heeft op eigen initiatief samenwerking gezocht met Shaun Donovan, de minister van huisvesting en stadsontwikkeling (Housing and Urban Development, HUD), om te helpen bij het wederopbouwvraagstuk na Sandy. Beiden bezoeken ze het getroffen gebied waar ze getuige zijn van de eerste noodzakelijke herstelwerkzaamheden die meteen de gevoelige vraag oproept:snel herbouwen wat ooit was, maar duidelijk niet opgewassen is tegen stormen als deze, of zoeken naar nieuwe toekomstbestendige oplossingen?

Met windsnelheden van 140 km per uur is orkaan Sandy een van de meest dichtbevolkte delen van de VS over geraasd. Complete stadsdelen worden geëvacueerd, 2 miljoen mensen zitten zonder stroom en ruim een half miljoen huizen worden verwoest of beschadigd. De Obama administration, met het fiasco na Katrina in het achterhoofd (uit het Bush jr. tijdperk), maakt resoluut 60 miljard dollar vrij en richt de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force op, voor directe hulp maar ook voor het bouwen van toekomstbestendige oplossingen binnen de context van een veranderend klimaat. Een fysieke maar vooral culturele uitdaging.

Zelf heb ik het ook vaak gezien; de ‘provisorische’ kustverdediging. Soms niet meer dan gebulldozerd puin. Een reis langs de Amerikaanse oostkust is een gewaarwording: ‘als dat maar goed gaat’. En meestal gaat het ook niet goed. Iedere winter zijn er overstromingen met grote economische schade. De Amerikaan haalt er zijn schouders over op. Beleid is reactief niet proactief. Het is onbegrijpelijk voor een Nederlander die gewend is te wonen achter een comfortabel bemeten kustverdediging. Voor Henk Ovink, benoemd tot speciaal watergezant van Nederland en Directeur Nationale Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, moet de complexiteit van de ‘task at hand’ overduidelijk zijn geweest. Hoe beweeg je een bestuur, een provincie, een volk, om starre politieke conventies te overbruggen en te handelen naar klimaatprognoses die door het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking nog worden afgedaan als een verzinsel?

Voor iedere Nederlander is een bezoek aan de VS in zekere zin ontnuchterend. Het beloofde land van voorspoed en kansen kraakt in haar voegen. De Presidentsverkiezing van 2016, die nagenoeg voor iedereen een verassing was, heeft diepe wonden blootgelegd. Het land is tot op het bot gepolariseerd en lijdt bovendien onder verwaarlozing van basale voorzieningen; onbetrouwbare nutsvoorzieningen, gebrekkige sociale huisvesting, slechte infrastructuur en een verouderd openbaar vervoer. Gemeenschapszorg wordt neergesabeld in de politiek die de bevolking een romantisch beeld blijven voorhouden van het solitaire bestaan —denk aan de onttakeling van Obamacare. Het sociale vangnet kent grote gaten en de kloof tussen arm en rijk neemt onoverbrugbare proporties aan. Het huidige witte huis lijkt helemaal niet van plan dit gat te dichten. Snelle deals, lastercampagnes, en het marginaliseren van publiek geld drijft ook de politiek verder uit elkaar. Het land is door het aanhoudende gebrek aan publieke voorzieningen in toenemende mate aangewezen op commerciële bedrijven. Hierdoor vertroebelt het publieke belang tegen een marktgestuurde samenleving.

De toenemende polarisatie is niet iets van de laatste jaren maar is ingebed in de opbouw van de VS. Gated community’s, gemeentes of zelfs recreatiegebieden, allemaal houden zij hun eigen broek op. De beste scholen en voorzieningen trekken vanzelf daar naartoe waar het geld zit, met een diepe segregatie tot gevolg.