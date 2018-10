Urban TV — 22.10.18

Top 4 TV kijktips deze week

Wies Sanders

Deze week enkele boeiende TV tips: van artificiële intelligentie, een detour langs Otto Wagner en op de fiets naar een kosmische tuin.

VPRO Tegenlicht ging zondag over artificiële intelligentie. Geïnspireerd door het menselijke brein leren kunstmatige neurale netwerken complexe taken te beheersen die erg lijken op hoe kinderen leren: door vallen en opstaan. Maar hoe houden we controle over deze alsmaar slimmer en groter wordende intelligentie rivalen?

Kijk hier de aflevering terug en denk na over de rechten en plichten van een replicant in Blade Runner, OS Samantha in Her, internettrollen, kortom (het gebruik van) artificiële intelligentie.

Otto Wagner – Architekt der Wiener Moderne. Documentaire over Otto Wagner, een van de eerste architecten van de negentiende eeuw die met historische bouwstijlen brak. Woensdag 24 oktober om 21.45 uur op Arte, dat daarna hier online te zien is.

Charles Jencks ontwierp samen met wetenschappers, kunstenaars en zijn vrouw Maggie Keswick een multiversum landschapstuin in Schotland op het landgoed van zijn schoonfamilie. Deze bijzondere Garden of Cosmic Speculation is in een korte ARTE-documentaire uit 2015 hier online te bewonderen (tot 27 oktober!).