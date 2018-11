De lessen van de crisis: de architect als globale speler

Feature — 15.11.18

Andrea Prins

De magere jaren lijken tot het verleden te behoren. Er wordt weer volop gepland en gebouwd. Gewoon back to business of is het krachtenveld van architecten fundamenteel veranderd? Wat is hun speelveld? Welke rollen eigenen zij zich toe? En welke kansen biedt dit voor de toekomst? Deel vijf van deze reeks: een gesprek met Jan Knikker, partner en hoofd Public Relations en Business Development bij MVRDV.

Het Rotterdamse kantoor van MVRDV bevindt zich in het lage gedeelte van het Industriegebouw dat na de oorlog in de voormalige Rotterdamse Stadsdriehoek als collectieve bedrijfshuisvesting werd ontworpen. Een lichte hal met lange werktafels en tientallen medewerkers: achter beeldschermen en heen en weer lopend. ‘The Architecture Atelier’ staat op de ruimtehoge glazen scheiding tussen ontvangst- en werkruimte. In het kantoor valt op dat de architecten een zwakte voor belettering hebben. Aan de andere zijde van de ontvangstruimte bevinden zich besprekingskamers: ‘The Workshop Room’, The Magnet Room’, ‘The Lounge Room’. Voor elk van deze kamers is een specifieke kleur gekozen, passend bij de sfeer die men voor een gesprek wenst. Er is een donkerblauwe, oranje en felrode kamer. Wanden, meubels en tapijten hebben dezelfde RAL-kleur. In enkele kamers staan kasten met in de deuren uitgespaard en in een eindeloze loop de letters M V R D V. Voor ons gesprek heeft Jan Knikker (1972) een kamer met fauteuils en een glastafel gekozen, latte-bruin, persoonlijk-informeel.

Omdat dit architectenbureau met afstand de meeste werknemers in dienst heeft van de bureaus die ik in het kader van deze serie bezoek, ben ik vooral benieuwd naar het management, de interne structuren en de gedachten erachter. Hoe leid je zo een grote organisatie? Knikker spreekt me beleefd tegen. De organisatie doet er alles aan om juist niet ‘groot’ – dus eerder familiair – te zijn. Het bureau is opgesplitst in acht ontwerpafdelingen met tussen de 12 en 35 medewerkers, een omvang die te overzien is en waarbinnen mensen elkaar goed kunnen leren kennen. De afdelingen opereren vrij zelfstandig, als mini-MVRDV’s. “We koesteren best nostalgische gevoelens aan de tijd waarin we klein waren”, zegt Knikker. (Op het bureau werken nu 225 mensen, het kantoor heeft een oppervlakte van 2.400 vierkante meters.)

Strategische ontwikkeling

In 2008, vóór de crisis, had MVRDV 60 medewerkers en de ambitie te groeien naar 100 mensen. De organisatievorm leek op die van andere grotere bureaus. De directeur-architecten leidden het samen met projectleiders. Men begon toen wel al met het opzetten van strategische bedrijfsontwikkeling. “De crisis raakte ons snel en hard. Het Nederlandse portfolio, op dat moment vijfendertig percent van het opdrachtenvolume, viel binnen enkele maanden weg”, vertelt Knikker. “Ons doel was het aantal van 60 medewerkers hoe dan ook te houden. Daaronder zou een bureau met de ambities van MVRDV niet meer operabel zijn.” Het werden pittige jaren. De acquisitiestrategie werd telkens bijgesteld, afhankelijk van economische analysen wereldwijd en de daaraan verbonden mogelijke kansen. Men zette niet in op specialisatie maar juist op grootst mogelijke spreiding; een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld Powerhouse Company en hun doelbewuste keuze voor high-end opdrachtgevers.