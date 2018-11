Dynamische stad Slotermeer – Archiprix 2018

Nieuws — 28.11.18

Youri Vijzelman

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

Ik zie een enorme uitdaging in de actuele problemen die onze maatschappij bezig houden. Iedereen moet zich sociaal en economisch optimaal kunnen ontwikkelen. In steden liggen daarvoor de meeste kansen. Wonen in een stedelijke omgeving met een hoog voorzieningenniveau en een hoge kwaliteit van de openbare ruimte is niet voor iedereen weggelegd. Het is aan ons architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwers om daar gezamenlijk vorm aan te geven. Mijn project gaat daar over.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit kort toelichten?

Uiteraard is Jane Jacobs een inspiratiebron omdat ze aan iedereen heeft kunnen uitleggen waarom de stad zoveel kwaliteit heeft. In de ogenschijnlijke chaos zat een ver ontwikkelde complexe vorm van orde verstopt. Jan Gehl heeft veel van die theorie in de praktijk gebracht wat mij erg inspireert. In Nederland heeft met name de theorie van Herman Hertzberger en zijn waardering voor een gebouwde omgeving met een menselijke maat mij geïnspireerd.

Benoem (en beschrijf kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

De bestaande bebouwing in vroeg-naoorlogse wijken bestaat voornamelijk uit portiekwoningen. Deze portieken bleken het ideale uitgangspunt om de stad stap voor stap verder te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een stedelijke omgeving met een menselijke maat.