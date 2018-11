Francine Houben, humanist ten voeten uit

Feature — 05.11.18

Adri Duivesteijn

Het was in 1985 dat ik Francine voor het eerst meemaakte in een debat over de kwaliteit van de stadsvernieuwing in Den Haag. Deze jonge architecte, toen net dertig, maakte met Mecanoo furore in de Rotterdamse stadsvernieuwing. Het was de tijd waarin onze samenleving nog redelijk overzichtelijk was en het handelen ideologisch verankerd. Je was communist of sociaal democraat, katholiek of gereformeerd, je was liberaal of libertair. De tegenstellingen waren scherp omlijnd. Het was nog de tijd van kapitaal en arbeid, van kansrijk of kansarm. Maar meer nog was het de tijd van de emancipatie en van zeggenschap. En, in dit kader van belang, het was de tijd waarin herwaardering voor de stad kwam. Dat uitte zich met het herstel van de oude wijken. ‘Bouwen voor de buurt’ werd de motor van de huisvesting van de lagere inkomens.

Niet alleen in de politiek domineerde de ideologie. Ook architecten maakten ideologische keuzes in de vormgeving van de samenleving. Ik voelde verwantschap met de ideologische strijd die architecten onderling voeren. Zo steunde ik de afwijzing van het modernisme van na de oorlog, was ik in de war over de betekenis van het post-modernisme, voelde ik mij verbonden met de verhalen over de stad van Aldo van Eyck en Herman Hertzberger. Voor mij was duidelijk dat Politiek en Architectuur hun kracht halen uit idealen en samen konden wij het verschil maken. Of zoals H. P. Berlage aangaf dat “de geestesgesteldheid van een maatschappelijk tijdperk beoordeeld wordt naar haar werken, omdat het gewrocht van bouwkunst versteende geestelijkheid is, de stenen inderdaad spreken”.

Het was daarom dat ik begin jaren tachtig diep teleurgesteld was in het werk van veel stadsvernieuwingsarchitecten. De karakteristieke architectuur van de oude wijken maakte plaats voor schamele laden-plannen die de identiteit van deze wijken deed verschralen. Waar de stadsvernieuwing bij moest dragen aan de verheffing van de arbeidersklasse kwam het niet veel verder dan het bouwen van woningen met ‘betaalbare huren’. Voor mij reden genoeg om in 1984 ten strijde te trekken met de campagne ‘Stadsvernieuwing als kulturele aktiviteit’.