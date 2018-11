Home of Legends – Archiprix 2018

Nieuws — 21.11.18

Home of Legends is een eSports-hub in het centrum van Londen, ontworpen voor Fnatic. Fnatic is een van de meest legendarische eSports-organisaties in Europa en slaagt erin om veel meer te behelzen dan gamen alleen. Home of Legends huisvest Fnatic’s League of Legends team en hoofdkantoor. Home of Legends biedt ruimte aan professionele spelers om te trainen, eten, samen te komen en te slapen, en het gebouw kan ook door fans worden bezocht.

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

Ik denk dat de digitalisering van ons leven een revolutie is die even belangrijk is voor architecten als de woningbouw tijdens de industriële revolutie, de sociale ommekeer van de jaren zestig en het verlangen naar duurzaamheid in de jaren negentig en het beging van de 21ste eeuw.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit kort toelichten?

Ik heb geen idolen, maar haal inspiratie bij verschillende mensen en uit allerlei verschillende dingen, van Le Corbusier en Herman Hertzberger tot Disneyland.

Benoem (en beschrijf kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject:

Drie ideeën die ik min of meer tegelijkertijd tegenkwam. Een citaat van Aldo van Eyck: “Modern architects have been harping continually on what is different in our time to such an extent that even they have lost touch with what is not different, with what is always essentially the same.” Een citaat van Mike Okuda, grafisch ontwerper van Star Trek: “People want things that are completely the same, yet totally different.” En Laurens Jan ten Kate van AHH vertelde me dat wat ik eigenlijk aan het doen was, de eeuwenoude behoefte aan entertainment en escapisme samensmelt met het eeuwenoude concept van een huis. Toen realiseerde ik me dat ik niet alles van de grond af hoefde uit te vinden, maar dat ik bestaande ideeën uit architectuur en game ruimtes op een geheel andere en verfrissende manier kon ordenen en uiteindelijk iets totaal nieuws kon krijgen.