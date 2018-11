Moskee: Monumentenstatus of Madurodam

Opinie — 27.11.18

Karim van Knippenberg

Jan Pieterszoon Coen staat steeds losser op zijn sokkel en ook zwarte piet kan binnenkort waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe kleur schmink. Coen en Piet zijn voorbeelden van hedendaagse discussies over kolonialisme, inclusiviteit en diversiteit in onze maatschappij. In het licht van de veranderende bevolkingssamenstelling in Nederland, waarbij er steeds meer Nederlanders zijn met een migratieachtergrond, is het te verklaren dat er meer aandacht is voor inclusiviteit en diversiteit. Dat juist erfgoed volop in de schijnwerpers staat bij deze discussie is begrijpelijk. Immers erfgoed kan een bron van sociale uitsluiting zijn. In beleidsstukken wordt dan ook steeds meer aandacht besteed aan het begrijpen van andere percepties op erfgoed. In een recent rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur wordt de vraag gesteld of Nederlanders met een migratieachtergrond erfgoed op een andere manier waarderen. Ook zijn er recent verschillende pleidooien gehouden voor een inclusiever, dekoloniserend, dynamisch en meerstemmig erfgoedbeleid (1).

Maar de vraag is of inclusiviteit in de erfgoedwereld per definitie goed is. Te snel wordt namelijk aangenomen dat het nationale erfgoedbeleid inclusiever wordt als er aandacht is voor de verhalen van minderheidsgroepen, waaronder die van nieuwe Nederlanders. Maar is dit ook zo? Voelen nieuwe Nederlanders zich inderdaad buitengesloten omdat hun erfgoed niet, of in onvoldoende mate, een plek krijgt in het nationale erfgoedbeleid? En welke verhalen rondom erfgoed spelen er eigenlijk bij deze minderheidsgroepen? Op welke manier waarderen zij erfgoed? En wat is hun perceptie op erfgoed en het nationale erfgoedbeleid?

In mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding ruimtelijke planning (Wageningen Universiteit) probeerde ik deze vragen te beantwoorden. Daarvoor ging ik op zoek naar de sporen van nieuwe Nederlanders in het materiële erfgoed. Dit keer geen kerk, klooster of kasteel als casus, maar een moskee: de Mobarakmoskee in Den Haag. Dit is de eerste moskee in Nederland die als zodanig gebouwd is. De moskee, gebouwd door de Ahmadiyya moslimgemeenschap, werd geopend in 1955.

De Ahmadiyya moslimgemeenschap is een van oorsprong Pakistaanse islamitische geloofsgemeenschap. Deze kleine stroming binnen de islam is sinds 1947 in Nederland gevestigd toen de Ahmadiyya een missiepost opende in Den Haag. Enkele jaren later begon men aan de bouw van de moskee die tot op heden in gebruik is voor sociale en culturele activiteiten, en voor gebedsdiensten. Na afloop van een van de gebedsdiensten ging ik in gesprek met de Ahmadiyya en vroeg hun naar hun perceptie op erfgoed. Er zijn grofweg drie bevindingen op te tekenen.

Op de eerste plaats valt op dat de Ahmadiyya een duidelijk onderscheid maken tussen het gebouw en het historisch belang ervan enerzijds, en het gebruik van de moskee anderzijds. Zij zien dit als twee separate aspecten. De Ahmadiyya zijn zich welbewust van het unieke feit dat de Mobarakmoskee de oudste speciaal voor dit doel gebouwde moskee van Nederland is. Vol trots vertellen ze dat de moskee een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis markeert aangezien er vanaf dat moment zichtbare uitingen van de islam in Nederland zijn. Tegelijkertijd is het gebouw voor hun vooral van belang omdat het de plek is waar God aanbeden wordt. Een van de moskeegangers gaf aan dat het gebouw zijn waarde krijgt door wat erin plaatsvindt: de aanbidding van God. Als dit niet meer zou gebeuren, zou de moskee net zo onbetekenend zijn als een hoopje stenen. Dit wordt beaamd door een andere moskeeganger die aangeeft dat het absoluut geen ramp zou zijn als de moskee zou afbranden of om een andere reden niet meer zou voldoen als moskee. De ontmoetingen en gebedsdiensten zouden namelijk net zo goed op een andere plek kunnen plaatsvinden. Het gaat de Ahmadiyya niet om het gebouw zelf, maar om de emotionele, associatieve en affectieve aspecten die aan het gebouw gekoppeld zijn.