26.11.18

TV tips van de week

Wies Sanders

Deze week op TV: stations, een vervuilde nieuwbouwwijk, het Louvre in Abu Dhabi en twee flat-docs om terug te zien.

Cathedrals of Steam/Bahnhofskathedralen

Oliver Kerkdijk van de VPRO gids schiet een beetje uit in zijn enthousiasme om iedere dag een stukje te schrijven over deze ARTE-serie over de stoomtreinstations Gare de Lyon, Boedapest, Antwerpen, Milaan en St. Pancras. Mooie stations natuurlijk, daar niet van, en ‘subliem gefotografeerd’ volgens de VPRO gids. Maar het is meer een geschiedenisles in mechanisatie en industrialisatie eind 19e eeuw, dan dat de stationsontwikkeling zelf aan de orde komt. Iedere avond deze week om 18.35 uur op Arte

Still uit nieuwbouwwijk als stortplaats

Zembla onthulde dat het Barneveldse afvalbedrijf Vink vervuilde grond heeft gebruikt voor woningbouw in Barneveld. We controleert Vink en waarom grijpt de overheid niet in? Woensdag 26 november Zembla om 21.15 uur bij NPO2

Architect Jean Nouvel kreeg de opdracht om het nieuwe Louvre in Abu Dhabi, één van de Arabische Emiraten, te ontwerpen. Aan hem de uitdaging om een universeel museum te bedenken dat de oosterse en de westerse wereld met elkaar verbindt.