Fijne feestdagen!

Minhocão (“The Big Worm”) is an elevated highway running through the heart of São Paulo, Brazil. Officially named Via Elevada Presidente Artur da Costa E Silva, after Brazil’s second president, the Minhocão was built in 1971 as a solution to São Paulo’s rapid population swell. Every day 80,000 cars are using the 2.2 mile express way, closely passing by the windows of the inhabitants along the Minhocão. After 9 pm on weekdays and all day on Holidays and Sundays, the highway is closed to car traffic. Then the cars disappear. During these times pedestrians and cyclists can use the road exclusively, and it awakens to new life.

Zoals de traditie het voorschrijft een terugblik. 2018 was een enerverend jaar. Niet alleen publiceerde we dankzij onze gedreven correspondenten wekelijks steengoede artikelen: opinies, columns, recensies over tentoonstellingen, gebouwen, boeken, interviews, architectuurantropologische beschouwingen, en nog veel meer. Met dank aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nam ook ons podcast pilot project een vlucht. We onderzochten de mogelijkheden voor architectuurkritiek in podcastvorm en organiseerde een podcast workshop. Buiten ons digitale platform om organiseerde we de tweede Archined Unplugged. Een film/debat avond die ons op een toepasselijke locatie onderdompelde in het Berlijn van de jaren twintig. Te gast was Adri Duivesteijn die de door hem gekozen film Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (Walter Ruttmann, 1927) in- en uitleidde.

En last but not least, momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet voor onze geheel vernieuwde website die begin 2019 zal worden gelanceerd. Naast een verfrissende nieuwe look, zal een slimme zoekfunctie voortaan moeiteloos meer dan 20 jaar Archined archief ontsluiten!

Niet geheel onbelangrijk, de goede voornemens: het publiceren van nog meer scherpe artikelen die bijdragen aan het vakdebat, het podcast project voortzetten, de derde Archined Unplugged organiseren, én de derde editie van de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek lanceren.

De aftiteling van editie 2018

Tot in het nieuwe jaar. Groeten van het Archined team en het Archined bestuur

Anne, Dirk, Han, Machteld, Marina, Marien, Paoletta en Peter