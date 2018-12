Kerst 2018 kijktips

Kijk & Luister — 21.12.18

Wies Sanders

De zoetsappige kerstfilms en andere klassiekers zijn weer in grote getallen waarneembaar, dus volgen hier wat films die je in 2018 had moeten zien en nu kunt inhalen. Handige tip: de portal film.nl geeft al van aardig wat films aan waar je de film kunt zien: bioscoop, online (of ouderwets kopen op DVD, maar daar doen we natuurlijk niet meer aan).

Kerststallen zijn weinig architectonisch, architectuurmodellen nogal kil. Dus kijk even ter inspiratie -voor beide – naar deze korte film. Het toont perfect nagebouwde crime-scenes, schattige poppenhuisjes waar echter wel een moord is gepleegd. Deze dioramas worden gebruikt om forensisch experts op te leiden. Het vakmanschap van maakster Frances Glessner Lee is wonderbaarlijk en de verbeeldingskracht van de kamers brengt je meteen in een goede crime film. Zo zou architectuur ook moeten worden verbeeld, als je het mij vraagt, maar het mag met iets minder bloedspetters, aub. Kijk hier naar het filmpje The Dollhouses of Death.

Inmiddels is het erg gewoontjes om plattegronden te tekenen van filmhuizen. Het levert meestal wat obligate, op zijn best vreemde plattegronden op. Maar die van Boryana Ilieva zijn in dat genre indrukwekkend. En voor de iets grotere schaal is het werk van Andrew DeGraff.

Natuur in de stad

Dit jaar konden we er geen genoeg van krijgen, de relatie tussen stedelingen en woeste natuur.

Op 1e Kerstdag om 17.30 en 18.25 uur kun je op NPO1 kijken naar De Wilde Stad en ‘de making of De Wilde Stad’. En dan heb je natuurlijk een reportage over (de media over het beheer) van de Oostvaardersplassen (zondag 30 dec, NPO2 om 21.10 uur). Op BBC2 is de internationale serie Cities: nature’s new wild (30 december om 22.00 uur), dan heb je het tenminste over leeuwen, slangen en otters in plaats van verdwaalde vosjes. En terug in Nederland wil ik ook deze lekkerdere Rotterdamse natuurdocu-serie tippen: “Rotterdammers in het groen” want als schepselen Gods zijn wij mensen uiteindelijk toch ook maar gewoon groot wild, nietwaar.

De beste Kerst-natuurtip is toch de remake van Watership Down, (Waterschapsheuvel) dé film als het gaat over kolonisatie en verdringing van de lokale bevolking voor vastgoedontwikkeling. Zaterdag 22 december is deel 1 te zien op BBC1 en het komt ook op Netflix.