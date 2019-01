Een schreeuw om aandacht

Opinie — 21.01.19

Lucas Verweij

Eerst even de feiten: Er is in dit land nog geen ‘archief opdracht voor design’. Dat wil zeggen dat er geen geld vrij gemaakt is om beleid en plek te maken voor design en digitale cultuur archieven. In de aanloop naar de politieke beslissing om hiervoor wel geld te reserveren, is in de hoofdzaal van het Het Nieuwe Instituut in Rotterdam inzichtelijk gemaakt waar het om gaat. Er is “een voorproef” te zien van het soort archieven waarvoor nu geen oplossing is. Op zaal zien we archiefmateriaal dat nu aan het verpieteren is in een geïmproviseerde stellage van drie verdiepingen. De tentoonstelling heeft geen gelikte uitstraling want het tentoonstellingsmateriaal wordt in Het Nieuwe Instituut bijna altijd gerecycled, het gaat meerdere tentoonstellingen mee.

Zelf geknutselde machine

Er zijn natuurlijk smakelijke beelden te zien van mooie archiefstukken die ‘dreigen te verdwijnen’, hetgeen de tentoonstelling dus extra urgentie geeft. Waar hebben we het dan over? Bakken met schetsontwerpen uit blauwschuim van MVRDV; tekeningen, meubel-modellen en textielstalen van Kho Liang Ie; digitaal erfgoed van gamemakers; kasten vol videobanden van V2; een heerlijke zelf geknutselde machine om boeken te scannen; het hele designarchief van Kubik3, een bureau dat er toe deed in de tachtiger jaren maar in de vergetelheid raakte. Er is voor ieder iets wils. De ‘collectie’ is aangenaam maar ook hartverscheurend om te zien. Als er niets gebeurt beland het op de vuilnishoop. “Schande, dat hiervoor niets geregeld is!”, roept de tentoonstelling je toe. Op de website levert HNI de brandbrief: “Wie zal wat voor de toekomst gaan bewaren? Waarom en hoe? (…) Aan de hand van aanstekelijke voorbeelden verkent het Speculatief Design Archief de vorm en betekenis die zo’n collectie in de toekomst kan krijgen.”