Kijk & Luister — 22.01.19

IFFR 2019 tips

Wies Sanders

Geen geld voor vakantie? Bezoek dan het Internationale Filmfestival Rotterdam (IFFR) voor de beste ‘poor man’s holiday’. De tips van Wies met zoals gebruikelijk: garantie tot de kaartcontroleur.

Still uit Last Night I Saw You Smiling

First stop: Cambodja “Je denkt dat een huis niets anders is dan muren, ramen en een dak. Maar nu we weg moeten, breekt mijn hart.” Aldus een van de bewoners van The White Building in Phnom Penh, Cambodja. Het gebouw is uit 1963 en in een modernistisch ‘New Khmer’ stijl van architect Vann Molyvann. De film toont de herinneringen en gevoelens van de bewoners vooraf aan de onvermijdelijke sloop van het monumentale blok.

Last Night I Saw You Smiling (Kavich Neang)

Still uit The Hummingbird Project

Van Kansas naar New Jersey Twee Wallstreet geeks bedenken een geniaal plan om een eigen glaskabel te trekken dwars door de VS, om zo een milliseconde eerder data van beursgevoelige informatie te weten. En daardoor miljoenen te verdienen. Maar dat is dan toch buiten alle fysieke problemen van de aanleg van de kabel gerekend, die door natuurgebieden, meren en private eigendommen moet. Slotfilm van het filmfestival.

The Hummingbird Project (Kim Nguyen)

Next stop: Portugal Een shortsprogramma geweid aan Portugese architectuur, alle vier de films zijn van de filmmaker Edgar Pêra. Pêra is een excentrieke filmer die retro met avant-garde combineert. Hij filmt sinds 1984 iedere dag en verzamelt zo erg veel footage, die hij soms vele jaren later monteert. Reproduta interdita gaat over de tijd na de grote brand in Lissabon, in het deel dat door Alvaro Siza is herbouwd. Arquitectura de peso bekritiseert architectonische dikdoenerij in crisistijd. Lisboa-boa 345 D.T. (Remix 2019) schets de toekomst: een tuin der lusten. En A cidade de Cassiano gaat over architect Cassiano Branco. Die film is hierboven online te zien.

Shortsprogramma: Visions in Concrete and Stone (Edgar Pêra)

Still uit The Proposal

Mexico of Zwitserland? Luis Barragán is de belangrijkste Mexicaanse architect, modernist en bekend van zijn kleurrijke projecten. Vitra blijkt na zijn dood het archief van de architect te hebben gekocht, maar dat ligt nu hermetisch opgesloten in Zwitserland. In plaats van verontwaardigd de aanval te kiezen, maakt filmmaakster/kunstenares Magid de directeur van Vitra het hof met vleiende brieven waarin ze haar gedeelde liefde voor Barragán tentoonspreidt. Een ongebruikelijke driehoeksverhouding ontstaat, waarbij de partners elkaar langzaam naderen. Magids uiteindelijke doel is om de archieven weer openbaar toegankelijk te maken, liefst in Mexico. Om Zanco zover te krijgen, doet ze haar een voorstel dat even macaber als romantisch is.

The Proposal (Jill Magid)