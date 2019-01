La Casa Urbana – Archiprix 2018

Nieuws — 09.01.19

Max van der Westerlaken

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

Mijn afstudeerproject binnen de studio Milano Centrale begon met een groepsonderzoek naar de typomorfologische geschiedenis van de stad Milaan. Wat mij direct fascineerde aan de stad is de typisch Milanese stedelijkheid, waarin verschillende stedenbouwkundige en architectonische schaalniveaus hand in hand gaan. Het stadsweefsel van voornamelijk twintigste-eeuwse stadswoongebouwen speelt hierin een belangrijke rol en definieert ook vandaag nog de publieke ruimtes in Milaan. Ik besloot ontwerpend onderzoek te doen naar de manier waarop de relatie tussen de typologie van het woongebouw en de stadsmorfologie van Milaan rationeel gedefinieerd kan worden. Het doel hiervan is deze definitie toe te passen in het vormgeven van het wonen in de stad. Deze stedelijke dimensie van architectuur interesseerde me al langere tijd, ook vanuit de opvatting dat het op gepaste wijze voortbouwen op de stad een kwaliteit is die in de hedendaagse architectuur vaak ontbreekt.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit kort toelichten?

Het observeren en analyseren van de Milanese stadsruimte en haar architectuur waren belangrijke inspiratiebronnen. Als aanleiding tot het onderwerp van mijn afstudeerproject hadden deze observaties niet alleen directe invloed op verschillende ontwerpbeslissingen, maar vormden zij ook het beginpunt van het typologisch onderzoek naar het twintigste-eeuwse Milanese stadswoonhuis. Hierin definieerde ik een ‘Milanese School’ van architecten in de twintigste eeuw, wier nalatenschap ook een grote inspiratiebron vormde. Belangrijke bewegingen binnen deze school zijn het Novecento Milanese, rondom Giò Ponti, Giovanni Muzio en Giuseppe de Finetti, en de Gruppo 7, met Giuseppe Terragni als belangrijkste figuur. Ook na de Tweede Wereldoorlog werd voortgebouwd in de lijn van deze bewegingen. Ditmaal door een breed veld van architecten(duo’s) die niet noodzakelijk als collectief acteerden, zoals Mario Asnago en Claudio Vender, Liugi Caccia Dominioni, Liugi Moretti, Piero Bottoni, etc.

Benoem (en beschrijf kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Gedurende een periode van drie maanden hebben we met de studio in Milaan gewoond en gestudeerd, wat absoluut als sleutelperiode in het project geldt. Deze periode bood de mogelijkheid letterlijk ‘onderdeel’ te zijn van de stad. Een belangrijke invloed kwam ook van de begeleidingen van professoressa Neri van de Politecnico di Milano, die – naast de begeleidingen in Eindhoven – met haar kennis van de stad het project een nieuwe impuls gaf.