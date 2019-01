Kijk & Luister — 16.01.19

Luisteren naar de ideale wijk

Wies Sanders

Deze week even rust aan de ogen: luister naar de twee totaal verschillende verhalen achter woonwijken: van de beruchte Peperclip in Rotterdam en over de camping voor vrije kavels in Amsterdam Noord.

De Peperclip, Rotterdam.

In OVT op Radio 1 kun je luisteren naar de geschiedenis van de beruchte Peperclip op Rotterdam Zuid. Het megalomane sociale woningblok van Carel Weeber stond als eerste fier in het lege ex-havengebied en werd een eigentijds Sodom en Gomorra. Aan het woord komen zowel architect als bewoner. Inmiddels is het er prima wonen. Beluister hier de uitzending

Zelfbouwcamping in Amsterdam Noord