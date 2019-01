OMA in de polder

Recensie — 24.01.19

Janno Martens

Gedurende de tien jaar die OMA in 1985 bestond, had nog geen enkel project de papieren fase overstegen. In de jaren ‘80 werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar een debuut in brick and mortar dat de belofte van ‘metropolitan architecture’ gematerialiseerd zou inlossen. Voor de internationale pers kwam dit moment met het Nederlands Dans Theater in Den Haag, gerealiseerd in 1987. Het politiebureau opende twee jaar eerder, maar werd gezien de wat underwhelming statuur en context van dit gebouw stilzwijgend opgeleverd in afwachting van het meer prestigieuze theater. Zoals OMA zelf stelt op hun website: “Although representative of OMA’s work and functions well [sic], it is generally felt within the office that until the Netherlands Dance Theatre at The Hague is finished, it would be better to subdue the double page color spreads and keep the champagne bottles in reserve a little longer.”

Weinigen hadden kunnen voorzien dat het theater in Den Haag, destijds bejubeld door architectuurcritici, dertig jaar later al weer gesloopt zou zijn. Dit feit bestendigt de status van het politiebureau in Almere als onbetwiste debutant van OMA. Het pand is weinig fotogeniek: uiteraard is de realiteit van een door budgetten en belangen beperkt project al snel weerbarstiger dan de vrije verbeelding die de tekeningen van Madelon Vriesendorp verleenden aan grote ‘papieren’ projecten zoals de uitbreiding van het Binnenhof of de voorstellen in Delirious New York, beiden daterend uit 1978. Bovendien straalt een regionaal politiebureau midden in een woonwijk niet bepaald de prestige uit van, bijvoorbeeld, andere vroege werken als De Kunsthal of de opname in de MoMa-tentoonstelling Deconstructivist Architecture (1988), waarin Rem Koolhaas in het illustere gezelschap van Eisenman, Gehry, Hadid, Liebeskind en Tschumi verkeert. Het is daarom ook niet onbegrijpelijk dat het bureau de spotlight liever elders op liet richten.