Stadsklooster Rotterdam – Archiprix 2018

17.01.19

Jurgen ten Hoeve

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

De afstudeeropgave is in eerste instantie gestart als iets heel persoonlijks. Ik kom zelf uit een dorp en reed iedere week met de trein of auto naar de stad toe voor de academie. Steeds als ik door de stad heenliep overviel mij de drukte en de hectiek. Het bleek al gauw uit mijn onderzoek dat de drukte, met als mogelijke resultaat stress en de eventuele hieruit voortvloeiende lichamelijke en geestelijke problemen een bijzonder groot probleem vormt in steden over de hele wereld. Dit was voor mij een verdere aanmoediging om met behulp van architectuur een antwoord op dit probleem proberen te geven.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit kort toelichten?

Sigurd Lewerentz’s Sint Peters kerk in Klippan, Zweden. Vanwege de volledige beheersing van de baksteen als bouwmateriaal en de onvolkomenheden van het werken met dit materiaal durven te laten zien resulterend in een ruimtelijke beleving die bijzonder indrukwekkend is.

Louis Kahn’s Kimbell art Museum in Fort Worth Texas, VS. Het vakmanschap van Louis Kahn waarin alles wat voor mij architectuur maakt bij elkaar komt, licht, donker, materiaal, vormgeving, bouwkunst, ontwerp vakmanschap en ambacht.

Benoem (en beschrijf kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Na een periode gewerkt te hebben aan mijn onderzoek las ik het boek “De onzichtbare steden” van Italo Calvino. In dit boek verteld Marco Polo aan zijn keizer Kublai Kahn over zijn reizen aan diverse steden binnen het onmetelijke grote rijk van de keizer. Iedere stad heeft een eigen thema waar de stad om draait. De keizer komt er echter gedurende het verhaal langzaamaan achter dat alle verwijzingen die Marco maakt fictief zijn en dat hij daadwerkelijk de thuisstad van Marco Polo zelf, namelijk Venetië, beschrijft. Ik haalde hieruit dat de stad is opgebouwd uit verschillende belevingen en iedere bewoner of gebruiker bepaalt welke beleving of functie van de stad hij of zij op een bepaalt moment wilt ondergaan. De stad van het werken, de stad van het winkelen etc. Al deze losse belevingen lopen door elkaar heen en maken bij elkaar de stad. Door er een nieuwe functie aan toe te voegen, een die volgens mij de stad ontbeert namelijk die van rust, probeer ik een leefbaardere stad te maken.

Een paar hoofdstukken van het boek zijn vertaald naar een opera door het toneelgezelschap The Industry. Het speelt zich af te midden van de drukte van het reizend publiek in Union Station in Los Angeles en geeft een goede visuele representatie hoe verschillende belevingen door elkaar heen spelen binnen een enkele plek.