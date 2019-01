Kijk & Luister — 19.01.19

TV-tips: Energie-update en ja daar zijn ze weer…

Wies Sanders

De TV-tips deze week: een update over onze energie-transitie en de ja-daar-zijn-ze-weer-van-Rossems bezoeken Almere.

Het kan niemand ontgaan zijn dat klimaatadaptatie een hete aardappel is die niemand wil slikken. Om dat te verhelpen/verergeren kun je naar twee TV-programma’s kijken deze week, die ingaan op twee verschillende energie-dilemma’s. De eerste is de keuze tussen wind- en/of kernenergie. Beide ‘schoon’, maar is een centrale die je niet zomaar in-en uitschakelt wel goed te combineren met zon-en windenergie? Het tweede dilemma is waterstof en/of elektriciteit. Tien jaar geleden was de waterstofrevolutie in aantocht en nog steeds staat het in het klimaatakkoord. Maar inmiddels is elektrisch rijden door de industrie al flink opgepakt. Gaat waterstof nog wat worden? Zondag 20 januari op NPO2 om 22.40 uur Kerncentrales of windmolens? Woensdag 23 januari op NPO2 om 21.25 uur NTR De kennis van nu over waterstof

Herken je dat? Als ik de Van Rossems zie word ik tegelijkertijd blij en geïrriteerd. Blij omdat met droge humor door broers en zus Maarten, Vincent en Sis aandacht wordt besteed aan cultureel erfgoed in Nederland. En geïrriteerd omdat de mopperkonten wel erg Amsterdams eenkennig uit de hoek komen. Wat dat betreft is Herbestemming met Piet Hein Eek een evenwichtigere serie (en nu ook op herhaling in de middaguren). Maar goed, misschien ben ik de enige, want deze week start het vijfde seizoen van de Van Rossems. En die trapt af in onze jonge geschiedenis: Almere. Dinsdag 22 januari NPO2 om 20.25 uur Hier zijn de Van Rossems – Almere

