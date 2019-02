Op TV: Bauhaus

Kijk & Luister — 11.02.19

Wies Sanders

Bauhausfrauen Honderd jaar Bauhaus dus. Arte heeft een hele verzameling Bauhaus fragmenten en docu’s aangelegd, genoeg om even zoet mee te zijn. En omdat er geen geschiedenis zonder onderdrukte minderheid bestaat: een aparte documentaire over de Bauhausfrauen. Gropius zou geen onderscheid maken naar leeftijd of sekse maar hij promoveerde de vrouwen weg naar de textielweverij. Die leverde geld op en zo ontstond onder leiding van Gunta Stölz 12 jaar lang een autonome textiele ontwerpafdeling met alleen maar vrouwen. Pas na de oorlog werd de artistieke waarde onderkend. Meer verhalen van de vrouwen van Bauhaus komen aan bod in de documentaire.

Plannen voor plaats Een Vlaams programma dat aan de Vlamingen moet duidelijk maken dat het niet zo evident is om een eigen huis op een eigen stuk grond te bouwen en met de eigen auto naar de stad te rijden. Voor de gemiddelde Nederlander is dit een onbegrijpelijk fenomeen, maar geloof me, in Vlaanderen is dit nog steeds de trend: men rijdt gratis auto en de grond is ook praktisch voor niets, dus dan krijg je Vlaamse toestanden. Leo van Broeck probeert het tij te keren.

Twee klimaatprogramma’s deze week die je online kunt zien.

De eerste is een Australische documentaire over de klimaatvluchtelingen in de VS. Van Miami tot Alaska vluchten nu al mensen voor het stijgende zeewater, maar de president van de VS neemt dit niet serieus. Mooie dramatische beelden.

Bekijk hier Vranckx ‘De eerste klimaatvluchtelingen van de VS’.

De tweede is een update van VPRO tegenlicht over waterstoftechnologie, de hoop voor duurzame energie. Het is alweer 15 jaar geleden (!) dat Jeremy Rifkin met zijn boek De waterstofeconomie kwam. Inmiddels is men in Groningen flink aan de slag om de obsolete aardgaskennis in te zetten voor de omwenteling naar duurzame energie met waterstof en brandstofcellen die al die duurzame energie moeten opslaan.

Bekijk hier VPRO Tegenlicht ‘Deltaplan waterstof’