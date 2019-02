Over muren en andere vrijheden – Archiprix 2018

Nieuws — 27.02.19

Annette Bos

De Haarlemse koepelgevangenis is al meer dan 100 jaar een introvert en gesloten bolwerk. Het bestaat uit een ensemble van gebouwen ontworpen vanuit een ideologie die zich sinds de 17e eeuw met de opkomst van het kapitalisme langzaam ontwikkelde. Doordat de gedetineerde in zijn cel continu onder het oog van de bewaarder was zou hij zich beter gaan gedragen en als een bekeerd mens terug kunnen keren naar de maatschappij. Het panopticum is een bekroning van dit machtstype. Dit unieke erfgoed is in de fase om herbestemd te worden.