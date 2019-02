Stucco Storico: een ontdekkingsreis naar authenticiteit binnen seriematigheid

Recensie — 21.02.19

Nadine Nievergeld

Ondanks dat men stucwerk in eerste instantie altijd zal associëren met het praktische en het functionele lukt het Bureau Europa, nog voordat men überhaupt de tentoonstelling heeft bezocht, een hele andere verwachting te wekken, mede door de gekozen titel en de daarbij behorende grafische ondersteuning.

Stucco Storico neemt je mee naar de wereld van het populaire sierstucwerk ten tijde van de barokke, rococo en neoclassicistische stijlperiodes waarin plafonds en wanden werden voorzien van imposant sierstucwerk. En wanneer je de eerste stappen door de tentoonstelling hebt gezet, is er dan ook al vrij snel het besef, dat deze tentoonstelling een ode is aan een ambacht; een ambacht met een in eerste instantie (toen al) hele praktische functie, maar dit wist te verheven tot ware kunst. Stucco Storico vertelt het verhaal achter alle pracht en praal, het verhaal achter het ambacht. Deze aandacht voor het ambacht is overigens niet nieuw – koekjes worden ‘ambachtelijk’ bereid – en ook binnen de architectuur geniet ‘ambacht’ een zekere populariteit.

De tentoonstelling is niet alleen bedoeld om de verfijndheid en artistieke waarde van het sierstucwerk te benadrukken; het is de tweede tentoonstelling in een serie over de migratie van het ambacht. Een serie die zich richt op de verplaatsing van materialen, technieken en kennis binnen Europa. Een filminstallatie toont een aantal stucvoorstellingen in Euregionale interieurs. Het betreft het werk van drie specifieke stukadoors ofwel stuccatori, wiens werk goed bewaard is gebleven. Tomaso Vasali, Joseph Moretti en Pieter Nicolaas Gagini, alle drie arbeidsmigranten geboren en getogen rond het meer van Lugano. In de 18e eeuw migreerden zij naar de huidige ‘Euregio’. De film toont op een interactieve wijze een aantal interieurs in o.a. Maastricht, Aken, Luik en Eupen. Men kan onder andere door middel van een zelf te bedienen virtuele tour, een blik werpen in de ovale kamer in kasteel Borgharen (Maastricht), de centrale hal van het stadhuis in Luik, de bibliotheek van Abdij Rolduc in Kerkrade, en niet te vergeten het imposante stucwerk in het stadhuis van Maastricht. Met de virtuele tour wordt het belang onderstreept van de invloed van enkele nomadische ambachtslieden en impliciet ook onze hedendaagse houding ten opzichte van (arbeids) migranten tegen het licht gehouden.

Het is interessant te zien dat men ondanks dat er in alle getoonde interieurs altijd ruimte was voor een authentiek verhaal of voorstelling, er in de 18en eeuw ook een mate van seriematigheid aanwezig was. Daarmee ontstaat er direct een connectie naar ons hedendaagse beeld van de industrie achter een origineel en zijn kopie.