Should Jack Build A House?

Recensie — 19.02.19

Martine Bakker

De nieuwste film van Lars von Trier, The House That Jack Built, houdt de gemoederen bezig. Recensenten zijn het met elkaar oneens en bioscoopbezoekers lopen weg. De film gaat over een architect, en wat voor een! Het extreme huis dat Jack bouwt doet denken aan de extreme non-architectuur in Von Triers eerdere film Dogville.

Acteur Matt Dillon had de slappe lach bij de Deense première, vertelde hij in een interview. Hij speelt architect Jack in The House That Jack Built en vindt sommige scènes zo ‘over the top’ dat het grappig wordt. Omdat niet iedereen zijn mening deelt – tijdens de wereldpremière op het filmfestival van Cannes verliet meer dan de helft van de toeschouwers de zaal – voelt hij zich geroepen om vaker dan gebruikelijk bij vertoningen aanwezig te zijn voor een Q&A na afloop. Von Trier zelf is hiertoe iets minder geneigd. Bovendien heeft hij vliegangst, dus Amerika ligt buiten zijn bereik. Niettegenstaande speelt The House That Jack Built zich af in de USA – het kan allemaal in film.

Het meest opvallende aan hoofdpersoon Jack is zijn gebrek aan empathie. Al vertoont hij nog wel een sociaal-menselijk trekje in zijn ambitie om een goede architect te zijn. Bij hem draait dat vooral om het vinden van het juiste materiaal voor het huis dat hij voor zichzelf bouwt – op een overigens fantastische locatie aan de oever van een meer. Meermaals laat hij het gebouwde door een bulldozer weer omvertrekken, omdat het niet klopt.

Waarom het niet klopt komt de kijker niet te weten, afgezien van dat Jacks gevoel hem dit ingeeft. Een ander pregnant gevoel is zijn irritatie als mensen hem bouwkundige noemen in plaats van architect – aldus Jacks voice-over bij zijn herinneringen, want niemand noemt hem in de film feitelijk het een of het ander. In het laatste deel van The House That Jack Built blijkt dat hij zijn verhaal vertelt aan Verge (Bruno Ganz), die is gemodelleerd naar Vergilius uit Dante’s Divina Comedia; hun gesprek vindt dan ook plaats tijdens een afdaling in de hel. Die is tamelijk clichématig vormgegeven met rotshellingen, vuur en lavastromen, al is het wel leuk dat ze er terechtkomen via een paar rioolbuizen en een gat in de vloer van het koelpakhuis dat Jack huurt.

Jack heeft de hel dubbel en dwars verdiend door de moorden die hij in de loop van de jaren pleegde – hij licht er voor Verge een paar toppers uit. De moraal bij zijn ondergang in de hel ligt er echter wel erg dik bovenop. Misschien voelde Von Trier aan dat hij een grens overschreed met de wrede moorden en vooral met de grootheidswaanzinnige manier waarop Jack het allemaal goedpraat. Hij haalt daar de complete kunst- en wereldgeschiedenis voor aan, met als terugkerende elementen onder meer de pianist Glenn Gould, de schilder Delacroix en de holocaust. Ook Von Triers eerder gemaakte films en keurig gesorteerde historische jachttableaus passeren de revue.