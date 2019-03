Architectuur en stedenbouw op buis en doek

Recensie — 14.03.19

Mélanie van der Hoorn

In Garagem Sul, de architectuurgalerie van het Centro Cultural de Belém (CCB) in Lissabon zijn op dit moment twee tentoonstellingen aan bovenstaande vraag gewijd. De eerste, The University Is Now on Air: Broadcasting Modern Architecture UK 1975-1982, is gemaakt door het Canadian Centre for Architecture (CCA) in Montreal. In het CCA wisselen architecten geen mooie plaatjes van strakke gebouwen onder elkaar uit terwijl de leek daar voor spek en bonen bijstaat; nee, hier wordt een brede, maatschappijbewuste blik op de gebouwde omgeving geworpen, waar populaire cultuur vanzelfsprekend deel van uitmaakt. Naast een prikkelende en originele inhoud heeft CCA ook veel aandacht voor de media waarmee architectuur wordt overgedragen –bijvoorbeeld televisie en fotografie– zo blijkt ook uit eerdere tentoonstellingen.

The University Is Now on Air gaat over de cursus A305, History of Architecture and Design 1890-1939, die hoogleraar Tim Benton in 1975 voor de Open University (OU) ontwikkelde. Vanaf 1971 kon je in het Verenigd Koninkrijk studeren vanuit de woonkamer: het lesmateriaal kwam met de post, in de vakantie was er een zomeruniversiteit en voor tentamens kon je terecht in examencentra. Hele bevolkingsgroepen kregen op die manier voor het eerst toegang tot wetenschappelijk onderwijs. Hedendaagse tegenhangers hiervan zijn de MOOCs (Massive Open Online Courses).

De cursus van Benton bereikte niet alleen duizenden studenten, maar ook miljoenen kijkers via een wekelijks televisieprogramma van de BBC op zaterdagochtend. Met name twee aspecten onderscheidden deze afleveringen van, bijvoorbeeld, klassiekere architectuurdocumentaires zoals ze ook nu nog regelmatig door Arte worden gemaakt. Ten eerste nodigden zij de kijkers uit om vanuit de bekendere architectuuriconen vooral ook een brug te slaan naar hun eigen woon- en werkomgeving. Daarnaast onderstreept Benton dat het lesprogramma vooral volwassenen in een herscholingstraject aansprak. Vergeleken met reguliere studenten hadden zij veel meer levenservaring en een uitgesproken mening. De vraagstellingen van Benton stimuleerden reflectie niet minder dan kennisvergaring en het onderwijs kreeg daardoor een uitgesproken interactief karakter. De 24 episodes van Benton’s televisiecursus zijn inmiddels gedigitaliseerd en door CCA op YouTube geplaatst, een belangrijke stap die de relevantie van filmische bronnen in architectuurcollecties onderstreept.