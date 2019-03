Morpheus – Archiprix 2019

Nieuws — 20.03.19

Channah Mourmans

Samenvattend: Wie? Zowel ik als Oscar en de Wolf en iedereen die op zoek is naar de kracht en schoonheid van ruimtelijk ontwerp Wat? Zowel een fictief ontwerp voor Oscar en de Wolf – als een locatie specifiek ontwerp realistisch uitgewerkt en doorgedacht tot en met detail. Waar? in het Zoniënwoud in Brussel Waarom? Er is een grote groep mensen die meer wil dan een voorspelbaar leven en op zoek is naar wat ‘waarde is’. De wereld van Oscar en de Wolf draagt een boodschap uit die ambiguïteit meervoudigheid representeert en op groepen mensen die de muziek en show ondergaan een impact heeft vergelijkbaar met ‘een escape uit de maatschappij’. De huidige maatschappij is er vooral op gericht via geld macht en status voldoening uit het leven te halen. Ruimtelijk ontwerp biedt een ontsnapping. Muziek, kunst en poëzie kunnen een vergelijkbare impact hebben. Hoe? door onderzoek te doen naar wat een autobiografisch huis is en passende presentatietechnieken.

Het ontwerpproces was interactief en volgde geen rechte lijn, maar werkte via subjectieve ervaringen naar een objectieve concretisering toe. Daarbij heb ik contact gezocht met architecten die meer of minder bekend staan om hun (auto-) biografisch huis, dat ze tijdens hun afstudeerperiode hebben ontworpen. Op basis van die gesprekken had ik input om op voort te bouwen voor mijn eigen afstudeerproject Morpheus, dat je laat ontsnappen uit een situatie, een toestand waar geld en tijd niet het voornaamste motief zijn om te creëren.

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten? In mijn werkwijze heb ik de herinnering aan de kracht/energie van de kinderlijke naïviteit ingezet om te ontsnappen aan realiteit in de vorm van ‘licht’ en ‘bomen’, de kracht/energie van puberale adoratie ingezet in de vorm van een spel waarbij grenzen vanuit een breed perspectief worden opgezocht. En tot slot de fase van verbinden waarbij de kracht/energie van het consistent toewerken naar een volwassen focus en balans opgezocht is.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit kort toelichten?

Mijn fascinatie voor licht en bomen is een belangrijke rol binnen het project Morpheus. Voor mij realiseren licht en bomen een pure vorm van ruimte.

Het licht dat doorsijpelt tussen het gebladerte van de bomen, de beweging van de natuur. Levend zonder de tijd. De duur van het moment. Onverwacht, onvoorspelbaar en ongrijpbaar. Gevangen in een moment van onbepaalde tijd, de duur. De boom, de creatie van een ruimte, een bos. De dragers van het niets of juist de dragers van het leven. De fonkeling door de bladeren of de langgerekte schaduw van het licht. Een spel van lijnen, zowel verticaal als horizontaal. De boom, hout, de creatie van een plek. Onder de boom. Het voormalige gebedshuis. Een bouwwerk door leven. Het asymmetrische spel van licht en bomen. Sfeer.

Benoem (en beschrijf kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

een plek voor een dromer iemand die nergens wil wonen

enkel wil dromen

een andere plek

een plek of een plaats zwevend in ons heelal aangetrokken door de zwaartekracht

dromend door het licht de tuin der bomen geen tijd

een droom

elke dag

op een plek

het geluid

van de wind

krakend hout

wachtend

in een droom

of zeer realistisch in de duur droom

zwevend

dromen

intense gevoelens dagdromen

in de nacht spoorloos

een grote begeerte lust

het verlangen naar een plek zonder beperking ongevaarlijk

in trans

zoeken naar

een plek

het langzame lichaam dagdromend

in de nacht

trage beweging verdwaald

in de dagdroom

in de nacht verdwaald

in het bos

zoekend

naar een

plek

een decor brandend

vuur

lust

de begeerte

de patine

van een plek

het ontbrekende terugkerende het hunkeren

in de voldoening heerlijkheid hartslag

neem me mee

in de dagdroom in de nacht

of in de dag fonkelende hemellichamen een verlangen surreëel

een vullende leegte

de innerlijke rust stilte

De bovenstaande tekst, schreef ik in het begin van mijn afstudeertraject, het schrijven van deze tekst was voor mij een groot sleutelmoment. Ik heb gekozen voor het definiëren van een eigen afstudeeropgave –ook dit is een belangrijk facet binnen mijn werk- , waarbij ik in eerste instantie opzoek ben gegaan naar een opdrachtgever voor mijn afstudeerproject, een artiest en fenomeen die mij inspireert en uitdaagt. De persoon is bijzonder omdat deze de huidige tijdsgeest weerspiegelt, waarbij hij juist de tijd laat stil staan. In zijn muziek en optredens weet hij een sfeer neer te zetten zoals ik zojuist heb proberen weer te geven in woorden.

Het vinden van de opdrachtgever binnen mijn project was fundamenteel. Mijn afstudeeropgave is een fictief ontwerp voor Oscar en de Wolf – Het niveau van uitwerken is echter realistisch, locatie specifiek en doorgedacht tot en met detail.

Ik heb gekozen voor een fictief personage, als opdrachtgever, het fenomeen ‘Oscar and the Wolf’. En put inspiratie uit mijn eigen associaties hiermee. Ik ervaar hem als ‘een dirigent in mijn zoektocht naar een autobiografisch huis’. De ziel van ‘Oscar and the Wolf’ probeer ik te objectiveren, maar ervaar ik ook heel intens; ik kruip als het ware ‘onder zijn huid en in zijn psyche’; ‘het personage geeft het ‘ritme’ aan’.