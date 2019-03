Opmerkelijke gebouwen en hun betekenis

Recensie — 28.03.19

Herman van Bergeijk

Harbin is een Chinese stad gelegen in Mantsjoerije dicht bij de grens met Noord-Korea. De schrijfster Xiao Hong heeft het gebied op indringende wijze beschreven in haar roman Het veld van Leven en Dood (1935). In de architectuurwereld heeft de stad enige bekendheid gekregen door het in 2015 geopende operagebouw ontworpen door MAD Architects. Vooral in de bittere kou van de winter levert het geïsoleerd aan de rivier liggende gebouw mooie plaatjes op. MAD, die bureaus in Beijing, Los Angeles en New York hebben, is mode en hun gebouwen zijn toeristische trekpleisters. Bezoekers beklimmen het kronkelend gebouw dat aan een kwal doet denken langs de daarvoor ontworpen route aan de buitenkant en genieten van het in de verte gelegen stadsbeeld dat door hoogbouw wordt gedomineerd, want zoals in bijna elke grote Chinese stad vormt hoogbouw het onvermijdelijke decor. De beklimming is gratis, het bijwonen van een voorstelling is niet voor iedereen weggelegd. Het ‘meeslepende’ bouwwerk staat in schril contrast met het eveneens in de stad gelegen Unit 731 Museum.

Harbin kent een wispelturige geschiedenis van Russische, Chinese, Japanse en vervolgens weer Chinese overheersing. Om de stad en het omliggend gebied is door de eeuwen heen fel gestreden; het was de toegangspoort tot het Chinese rijk en Beijing was niet ver verwijderd. Oorlog is een verschrikkelijke zaak, dat weet iedereen. De misdadige oorlogshandelingen van de Duitsers zijn in Europa redelijk bekend, ook al staan we er te weinig bij stil. Wat de Japanners tussen 1933 en 1945 in Harbin hebben aangericht is de meesten onbekend. Voor hun biologische en chemische oorlogsvoering hadden zij de zogenoemde Unit 731 in het leven geroepen die door gruwelijke experimenten met Chinese bevolking probeerden te bepalen wat het effect van deze wapens zou kunnen zijn. Voor hen waren de Chinezen niet meer dan laboratoriummateriaal. Met grote militaire precisie werd aan de rand van Harbin een groot concentratiekamp van 250.000 m2 aangelegd.

Unit 731 voerde op meerdere plaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog experimenten uit, Harbin was echter de grootste en belangrijkste locatie. Besmettelijke ziekten werden tot bommen verwerkt en op een nietsvermoedende bevolking gegooid of in ijsjes gestopt en aan kinderen gegeven. Gassen werden ontwikkeld en op proefpersonen getest. Het effect van de vrieskou werd onderzocht. Een crematorium om de ergste sporen van hun onbeschrijfelijk wrede misdaden te verbranden mocht natuurlijk niet ontbreken: niets herinnert nog aan dit gebouw dat de Japanners aan het einde van de oorlog opbliezen. Het grootste gedeelte van het kamp is verdwenen, op slechts enkele barakken en andere gebouwen na, en de bebouwing rukt nu op. Om de herinnering levend te houden heeft de Chinese overheid het Unit 731 Museum gebouwd waar artefacten van de door het Japanse keizerlijke leger begane experimenten op effectvolle wijze worden gepresenteerd.