Archined Unplugged #3: met Maarten Gielen over arbeid in de bouw

Voor Archined Unplugged #3 kiest Maarten Gielen Taste of Cement, een prachtige en aangrijpende documentaire over Syrische bouwvakkers in de wederopbouw van Beirut.

Still uit Taste of Cement

Maarten Gielen is mede-oprichter van Rotor, het Brussels bureau dat op bijzondere wijze het gebruik van materialen en bouwstromen onderzoekt en opnieuw ontwerpt. Rotor maakt niet alleen tentoonstellingen en gebouwen, waarbij ze vaak op poëtische wijze de culturele betekenis van het gebruikte materiaal verbeelden, ze doen ook onderzoek en hebben een eigen sloopbedrijf opgericht, Rotor Deconstruction, om het beoogd hergebruik van architectonische materialen optimaal te maken. Hiervoor ontving Rotor in 2015 de Jonge Maaskantprijs.

Naast het materiaalonderzoek is Rotor ook bekommert over arbeidsomstandigheden in de bouw. Historisch gezien is de organisatie van arbeidsprocessen en materiaalstromen op de bouwplaats een kerntaak van de architect, maar deze aspecten vallen vandaag bijna volledig buiten haar/zijn verantwoordelijkheid. Kan dit gebied opnieuw geclaimd worden? En wat voor architectuur zou er dan uit kunnen voortkomen?

De film Taste of Cement vormt de perfecte achtergrond voor een gesprek hierover. In de stad Beirut, waar decennialang een burgeroorlog woedde, wordt inmiddels volop gebouwd aan de wederopbouw. De bouwvakkers komen uit het naburige Syrië. Zij ontvluchtte zelf een oorlog en werken nu vaak in erbarmelijke omstandigheden aan de wederopbouw van hun buurland. Met de ene oorlog in hun hoofd, verzorgen de bouwvakkers met hun handen de wederopbouw na de andere oorlog. Filmmaker Ziad Kalthoum monteerde dit gegeven tot een indringend portret van hun leven tegen de achtergrond van steden die in en uit de oorlog vallen: van bouw via bommen tot wederopbouw.

Atelier van Lieshout is de passende host van Archined Unplugged #3. Als overrompelende ervaring zie je de film op 9 meter breed doek in een van de grootste werkruimten van het Atelier. Van Lieshout is niet alleen een passende locatie omdat er met blote knuisten en vuile handen wordt gewerkt, van Lieshout stelt zelf met projecten als Slave City, New Tribe en Blast Furnace op eigen kunstzinnige wijze de productie-middelen en processen centraal in het werk.

Tijdens Archined Unplugged worden films getoond die indirect over grote en urgente ruimtelijke kwesties gaan: verandering van het klimaat, schaarste van grondstoffen, de impact van technologische ontwikkelingen, de implicaties van zelforganisatie, en de ethiek van de ruimte. De films zijn de persoonlijke keuze van bezielde vakgenoten die de film inleiden, ze worden vertoond op een locatie die recht doet aan het onderwerp. Unplugged #1 met Dirk Sijmons ging over klimaat, Unplugged #2 met Adri Duijvestein ging over de ethiek van de ruimte en Unplugged #3 met Maarten Gielen gaat over arbeid.

datum: woensdag 15 mei 2019

inloop 19.00, programma 19.30 – 22.30

film: Taste of Cement (Ziad Kalthoum, 2017) Engels ondertiteld.

introductie en nagesprek (in het Nederlands): Maarten Gielen

locatie: Atelier van Lieshout, Keileweg 18, 3029 BS Rotterdam

kosten: € 15,- (incl. 2 consumpties)

