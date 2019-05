Aanstaande woensdag is Maarten Gielen van het Brusselse Rotor en laureaat van de Jonge Maaskantprijs 2015 te gast bij Archined Unplugged#3. Als opwarmer, de herpublicatie van het artikel ‘Hergebruik: een mooie gedachte én een nuttig project’, de recensie die Pieter T’Jonck schreef over de Rotor publicatie: Déconstruction et réemploi / Comment faire circuler les éléments de construction.

Hergebruik: een mooie gedachte én een nuttig project

Pieter T’Jonck

‘We moeten onze levens veranderen’ was afgelopen zaterdag de kop boven het hoofdredactioneel in de NRC. Hoe? Misschien kunnen ontwerpers beginnen met het lezen van Rotor’s nieuwste boek over deconstructie en hergebruik.

Moderne bouwtechnieken gaan zelden zuinig of duurzaam om met materialen en energie. Stilaan beseft iedereen dat het zo niet verder kan. De ‘circulaire’ economie lijkt dan de wonderremedie om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en in één trek door, positieve effecten te sorteren op vlak van werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling enzovoort. Er zijn echter niet zo gek veel ontwerpers en opdrachtgevers die de kwestie helemaal doordenken. Wie dat wel doet, ontdekt dat ‘een beetje’ recycleren of hergebruiken geen zoden aan de dijk zet. Het lijkt wel alsof niets minder dan een complete cultuuromslag aan de orde is: ons consumptiepatroon moet op de schop.

Déconstruction et réemploi / Comment faire circuler les éléments de construction, een studie van Rotor, doet dat inzicht stap voor stap, op bijna irritant didactische wijze, rijzen. Desondanks leest het boek vlot weg. De auteurs preken namelijk geen hel en verdoemenis, maar bouwen hun betoog op vanuit een buitengewoon breed historisch, cultureel en technisch-economisch referentiekader. De studie heeft daardoor iets van een bedaagde historisch-psychologische diagnose van een samenleving, remedie inbegrepen.

