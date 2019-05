Life Garden – Archiprix 2019

Op het terrein van de Antwerpse Zoo is een pilot van de Life Garden uitgewerkt. Het ontwerp presenteert een domein in de stad waar planten en levende organismen, bevrijd van directe menselijke druk, in hun natuurlijke toestand te vinden zijn. Deze plek biedt diverse mogelijkheden om in contact te komen met de levende wereld door middel van recreatie, cultivatie en contemplatie.

Op het randje. Geniet van het moment uitkijkend over Life Garden of durf het aan om het pad te betreden vanwaar je reis naar het onbekende begint.

Can you explain your choice of subject?

It was one of those lovely days, when filled with joy and happiness a 10-year-old me together with my family were heading for the zoo to explore a piece of wild nature in the city. Things changed since that time. Coming back to such a place as a grown-up evokes somewhat different thoughts and feelings. In general, over decades humanity has become more conscious about its relationship with nature. After exploiting animals for entertainment was prohibited in circuses in and beyond Europe, it seems that public attention will soon switch to zoological gardens. Bright kid`s memories were telling me there was something for me to be done here.

What or who are your sources of inspiration?

Human seeks Nature. Well… at least I do. Nature itself is an endless source of inspiration for me. I originate from a place where people are surrounded by untouched wilderness. It takes some 20 minutes of cross-country casual skiing on a sunny winter day to encounter with a wild moose busy chewing something it just found under the snow cover among onecentury-old pine trees. Densely urbanized European cities lack this. In my graduation I was looking for a different way of experiencing nature within dense urban areas. There could not

be a better place for my experiment than an old city zoo – an oasis locked in the majorly paved Antwerp city centre.

What was the key moment in your graduation project?

The key moment in the project came after I freed myself from the constraints of the old zoo paradigm. Everything started to grow together when I decided to liberate nature from human pressure and create a showcase to confront modern city zoos with how things can be done differently.

Dierentuin in transitie, stad in transitie. Transformatie die gedragspatronen in het centrum van Antwerpen verandert.

Life Garden is anders dan het gebruikelijke groen! Normaal is het leven onderworpen aan de beperkingen van het groen. De mens zoekt natuur en ontmoetingsplaatsen in openbare tuinen, botanische tuinen en zoölogische tuinen. Men vindt er echter perfect gemaaid gras, aangeplante boomsoorten of gekooide dieren.

Het huidige Hortus Conclusus beleid wist de Zoo uit het stadsbeeld van Antwerpen. Net als andere dierentuinen die omgeven zijn door dichtbevolkt stedelijk gebied, kan ze niet meer uitbreiden. Voeg hier de veranderende ethiek aan toe met betrekking tot wilde dieren in gevangenschap. Het leidt allemaal tot het onvermijdelijke: heel binnenkort zal een stadsdierentuin zoals we die nu kennen niet langer bestaan. Wat als niet-inheemse dieren uiteindelijk de stadse dierentuin verlaten voor betere bestemmingen zoals reservaten voor wilde dieren?

Na de val van de muur van de dierentuin…. Zo’n honderd meter van de bruisende stad wacht een andere wereld waar de natuur zijn eigen leven leidt.

Dit gegeven is het uitgangspunt voor dit project.In een eerste stap wordt de verandering gekatalyseerd. Stukje bij beetje opent de voormalige dierentuin zich naar de stad. Hekken worden verwijderd. De gebouwen aan de rand krijgen een communicerende functie. Deze buitenste laag genereert net zoveel winst als de hele vroegere dierentuin, omdat iedereen er graag werkt, op onderzoek gaat en van het verblijf geniet. De kern en de ondergrond van de dierentuin raken bevrijd van kunststof voorzieningen in het maaiveld. Betonnen paden verdwijnen geleidelijk door plantengroei. Nu nog verspreide droge sloten komen samen in een actief watersysteem. Plantleven neemt de bevrijde ruimte over en begint te bloeien. Permacultuur- en bosbouwprincipes versnellen dit proces en leggen de basis voor een gebalanceerd zelfvoorzienend ecosysteem.

Dezelfde natuur, andere ontmoetingen. Een omgekeerde ervaring: elk van de deuren biedt een andere blik op de omgeving, vanuit de plek waar voorheen dieren in gevangenschap verbleven.

De tweede stap concentreert zich op het opnieuw verbinden. Zo worden paviljoens hergebruikt landschappen aangepast op basis van hun inherente kwaliteiten. Hopteelt zonder afval en een brouwerij versmelten met de natuurlijke omgeving. Een aantal ontwerpingrepen verbinden voormalige dierenverblijven tot een samenhangende route.

Hierdoor kun je vanuit de stad een andere wereld binnenstappen. Je kunt er een moment voor jezelf vinden, een zwerm nestelende vogels bestuderen die uiteindelijk hun asiel in de stad hebben gevonden of gewoon genieten van het moment met een glas vers gebrouwen bier. Life Garden stelt iedereen in staat om zijn eigen zinvolle ervaring op te doen en de rijkdom van de levende wereld om ons heen te begrijpen.

Tijdelijke ontkoppeling. Overgang tussen plaatsen vol met licht en leven via duisternis en leegte die herinnert aan de vroegere dierentuinbewoners.

De lokale gemeenschap en bedrijfsactiviteiten brengen Life Garden tot leven. In de voormalige apenruimte wordt hop geteeld waarmee lokaal bier wordt gebrouwen.

Name

Igor Sokolov

Email

architectsokolov@gmail.com

When started graduating

September 2017

When finished with graduation

June 2018

School/discipline

Academie voor Architectuur en Stedenbouw – Tilburg

What hope / do you want to achieve as a designer in the near and / or in the distant future?

In the long run, I hope to open my eyes one sunny morning and

realize that I can. I aspire to be able to carry out a project

from the very first idea to the moment it becomes real. This

requires dedication, patience, good professional environment

and a little bit of luck. Let`s see and who knows, maybe I can

be useful to this world.

