Deze week op TV

Deze week worden drie programma’s getipt om te bekijken.

Werk van Do Ho Suh (Foto: Avrotros Close Up)

Home away from home: Do Ho Suh

De Zuid-Koreaanse kunstenaar Do Hu Suh is gefascineerd door thema’s ‘thuis’ en ‘huis’. Een groot inspiratiebron voor Do Hu Suh is het traditionele huis van zijn ouders in Zuid-Korea. Hij is geïnteresseerd in hoe we ons verhouden tot de ruimtes waarin we leven en wat het betekent om thuis te zijn. Zinn werk bestaat onder andere uit monochrome zijden doeken waarmee de ruimten 1:1 zijn nagebootst (zie foto). Tot 29 september is zijn werk in museum Voorlinden te zien.

Donderdag 20 juni | 23.00 uur | NPO2 | Close Up Home away from home (Na afloop online te zien)

Sophie Hillebrand in Bergen (Foto: NPO)

Opstandelingen

Een nieuwe vierdelige serie over conflicten tussen burgers en gemeenten. Via regionale journalisten zijn onderwerpen uitgezocht en zo krijgen we bijvoorbeeld vastgoedfraude en machtspolitiek rond vergunningen te zien. De eerste aflevering is al niet mals. Als een stukadoor uit zijn verbouwde kippenschuur wordt gezet vecht hij net zolang tot wethouder en corrupte ambtenaar zijn afgezet. En de zaak is nog niet afgelopen. Na afloop online te bekijken.

Woensdag 19 juni | 20.30 uur | NPO2 | Opstandelingen (vier delen) op woensdagen

Visages Villages

Dit voorjaar overleed de zowel innemende als belangrijke cineaste Agnes Varda. Haar laatste film ‘Visages Villages’ maakte ze in 2017 met fotograaf JR en is een prachtige ontmoeting tussen twee bijzondere kunstenaars met een eigenzinnige blik op de wereld. JR en Varda reizen door het platteland van Frankrijk (de Villages in de titel) en portretteren mensen die ze onderweg ontmoeten (de Visages). Als je deze documentaire nog niet gezien hebt: het is een must-see waarmee je jezelf gemakkelijk door deze langste dag van het jaar slaat.

Vrijdag 21 juni | 22.55 uur | NPO2 | 2Doc Visages Villages