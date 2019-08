Nu op TV: The Life Sized City

Twee stadsseries op de Vlaamse televisie deze week: een over drukke (lees Delhi) wereldsteden en een over steden van een menselijke (lees Kopenhagen) maat. Aan jou de keus.

De serie World’s Busiest Cities (2017) toont het leven in enkele van de meest dichtbevolkte, complexe en chaotische steden ter wereld. Specifiek: Hong Kong. Delhi, Mexico City en Moskou. Feitelijk is het een reisprogramma maar ja, de vakantie is ook nog niet echt over, toch?

Zondag 18 augustus om 22.05 uur op België Eén: Delhi (laatste aflevering)

The Life Sized City is bijna het tegenovergestelde van de serie World’s busiest cities met lawaai, stof en armoede. The Life Sized City is verbeter de stad, begin bij de straat-serie met een ode aan Jane Jacobs voor beloopbare en aimabele steden. Desalniettemin fijn om de gesprekken met collega’s te zien en projecten in maar liefst 12 steden, van Kaapstad naar Tokyo, van Toronto naar Kopenhagen. Beide seizoenen (2017 en 2018) worden achter elkaar vertoond

Van 15 en 30 augustus, dagelijks om 20.20 uur op Canvas

Screenshot uit Life Sized City (aflevering over Parijs)