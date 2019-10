Op TV: Stad van verlangen

Documentaire over de Bauhaus -architecten die naar Tel Aviv kwamen en daar hun nieuwe stad inrichtten.

Still uit de documentaire Stad van Verlangen

Tel Aviv werd in de jaren dertig een toevluchtsoord voor gevluchte joden, en een deel van hen waren Bauhaus-architecten. En omdat er dus een bouwopgave lag, hebben zij een stempel gedrukt op de stijl en het idealisme van de stad Tel Aviv. Heeft de architectuur invloed gehad op het succes van de stad? De film laat zien wat de architecten voor ogen hadden bij het ‘inrichten’ van de nieuwe stad. In het Joods Historisch museum is tevens tot 15 december een tentoonstelling ‘De Witte Stad‘ over Bauhaus in Tel Aviv te bezoeken.

Woensdag 30 oktober, 23.55 uur op NPO2: Stad van Verlangen