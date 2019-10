Pruys-Bekaert short-list voor design- en architectuurkritieken

Twee prijzen, twee jury’s, in totaal zes teksten. De genomineerden voor de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de genomineerden voor de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek zijn bekend.

l. Simon Mari Pruys / foto album familie Pruys, r. Geert Bekaert / still uit uitzending Hoog Kortrijk

De Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek zijn door Archined en Designplatform Rotterdam ingesteld ter viering van de ontwerpkritiek en ter stimulering van de ontwerpschrijfkunst. De prijzen worden op onregelmatige tijden uitgereikt. Voor de 2019 editie is een open oproep uitgegaan, waarin gevraagd werd teksten in te sturen die raken aan het thema Wereldbeelden. De teksten mochten nieuw of reeds eerder gepubliceerd zijn, geschreven in het Nederlands of Engels, maar niet meer dan 1200 woorden bevatten.

Het aantal inzendingen overtrof de verwachtingen, 32 voor de Pruys-prijs en 34 voor de Bekaert-prijs. De teksten zijn geanonimiseerd aan de jury’s aangeboden, die de teksten afgelopen zomer hebben bestudeerd. In september vonden de jury-overleggen plaats. Iedere jury nomineerde drie teksten.

De zes teksten zullen op zaterdagavond 16 november tijdens het Pruys-Bekaert Event worden voorgedragen. Vervolgens trekken de jury’s zich terug voor beraadslaging om daarna de winnaars van Pruys-Bekaert-prijzen bekend te maken. De aanwezigen in de zaal bepalen wie de Pruys-Bekaert-publieksprijs ontvangt.

Genomineerd voor de Simon Mari Pruys-prijs

De Pruys-jury bestaande uit Kirsten Algera (designhistorica en -critica en hoofdredacteur MacGuffin Magazine), Jan Boelen (rector van de Universiteit voor Kunst en Design in Karlsruhe), en Hicham Khalidi (directeur Van Eyck, Maastricht) nomineerden de volgende teksten:

Florian Cramer – Welcome to the Crapularity: Design as a Problem. De tekst is een prikkelend pleidooi voor het ontwerpen van problemen, in plaats van oplossingen.

Mieke Gerritzen en Geert Lovink – Made in China, Designed in California, Criticized in Europe. Amsterdam Design Manifest. Goed geschreven overzicht van de inflatie van design: “the discipline has been democratized from cross-discipline to anti-discpline”.

Alice Twemlow – Conflicting Definitions of Key Terms. Dit relevante essay toont overtuigend aan dat designgeschiedenis als spiegel van hedendaagse ontwerpvraagstukken kan dienen.

Genomineerden voor de Geert Bekaert-prijs

De Bekaert-jury bestaande uit Wim van den Bergh (architect, theoreticus en hoogleraar woningbouw en ontwerp aan de RWTH Aken), Lara Schrijver (architecte, hoogleraar architectuurtheorie aan de faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen en voormalig redactielid van het jaarboek Architectuur in Nederland), en Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen architecten, criticus en hoogleraar architectonisch ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft) nomineerden de volgende teksten:

Hans van der Heijden – Analogen. In het architectuurdebat nemen geschreven posities van architecten een bijzondere plaats in, deze tekst is een ode aan de Zwitserse architect Miroslav Šik.

Ania Molenda – In Defense of Diversity. Een academisch discours wordt op begrijpelijke wijze geformuleerd in een relevant, breed en genuanceerd pleidooi.

Violette Schönberger – Paradijs van imperfectie. In deze sprankelende tekst wordt de vaak vanzelfsprekende voorkeur van ontwerpers voor het grootstedelijke uitgedaagd.