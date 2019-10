Spatial Membership, een abonnement op ruimte – Archiprix 2019

Ashley Hoekerd (ArtEZ interieurarchitectuur Zwolle) stelt voor haar afstudeerproject dat het einde van bezit nabij is en dat we straks allemaal een abonnement op ruimte hebben. Wat zou dit voor ons wonen kunnen beteken?

Conceptvoorstel voor een toekomst zonder bezit

Kan je je onderwerpskeuze kort toelichten?

Mijn onderwerpkeuze is ontstaan uit het samenvallen van een aantal verwonderingen. Allereerst de grote hoeveelheid spullen die we massaal bezitten. Dan heb ik het niet over de spullen de we elke dag gebruiken, maar over de spullen waar we het bestaan niet meer van afweten. De volgepropte schuur, de afgeladen zolder en als we iets toch nodig hebben kunnen we het niet meer vinden. Het lijkt wel of we alle lege gaatje in ons huis willen opvullen.

Tegelijkertijd spreken we over een woningtekort in Nederland. We bouwen steeds grotere woningen in Nederland waar gemiddeld minder mensen in gaan wonen.

Als oplossing voor de overvloed aan ongebruikte spullen en het woningtekort is het abonnement op ruimte ontstaan.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen?

Het boek Material Matters van Thomas Rau en Sabine Oberhuber over het einde van bezit was voor mijn een inspiratiebron. Een abonnement op licht in plaats van lamp vormde de weg naar een abonnement op ruimte zonder het bezitten van een huis. Macht en verantwoordelijkheid zouden bij één partij moeten liggen. Op deze manier worden producten ontwerpen om langer mee te gaan in plaats van korter. We zouden moeten stoppen dingen te ontwerpen met een ingebouwde korte houdbaarheidsdatum, omdat we het ons gewoonweg niet meer kunnen permitteren. Onze grondstoffen raken op.

Een tweede inspiratiebron is het boek van Rutger Bregman, Gratis geld voor iedereen over het invoeren van het basisinkomen en biedt een context waarin het eind van bezit mogelijk is. Mensen reageren vaak sceptische wanneer het woord basisinkomen valt. Dit boek bewijst het tegendeel.

Benoem het sleutelmoment in je afstudeerproject.

Het sleutelmoment kwam met samenvallen het efficiënter gebruik maken van ruimte en de komst van de abonnementen. Ik splitste de woning op in ‘plakken’ die je naar gelang verschillende woonwensen kon samenstellen. Daarnaast begon ik mij te realiseren dat we al aardig wat (online)diensten gebruiken. Dit heeft geresulteerd in het abonnement op ruimte.

Een abonnement op ruimte en objecten.

Projecttekst

Waarom kopen we troep die we niet nodig hebben met het geld dat we niet hebben om indruk te maken op mensen die we eigenlijk niet kennen?

Wanneer we naar muziek willen luisteren openen we de Spotify app, willen we een serie of film willen kijken gebruiken we Netflix, als we op zoek zijn naar een plek om te overnachten boeken we een Airbnb en wanneer we een auto nodig hebben bellen we Uber. Dit zijn allemaal diensten in de vorm van een abonnement.

Thomas Rau gaat nog een stap verder: wanneer we licht nodig hebben, nemen we een abonnement op licht en kopen we geen lamp meer. Abonnementen zijn in opkomst. Waarom nemen we niet ook een abonnement op ruimte?

Daarom bezit in de toekomst niemand meer een woning, maar hebben we een abonnement op ruimte en op spullen. Als we meer ruimte nodig hebben kunnen we ons abonnement upgraden, hebben we minder ruimte nodig dan kunnen we ons abonnement downgraden.

Een baby op komst of juist kinderen die de deur uit gaan, op woensdagavond oefenen met de band, op donderdag oppassen op een kleinkind of eens in de maand een eetclub? Het abonnement wordt aan de constant veranderende woonbehoeften aangepast.

De woning bestaat uit, reeds bestaande, zelfrijdende elementen. De ruimtes kunnen in­ en uitvoegen binnen een grid. Ze staan op een frame met wielen en kunnen naar links/ rechts, naar voor/achter en omhoog/omlaag bewegen. Aan de beide zijgevels van de ruimtes zit een opening waar de elementen gekoppeld kunnen worden. Zo ontstaat de slang-woning. De ruimtes zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, diverse functies en objecten kunnen hier aan worden toegevoegd.

Door het aanbieden van ruimte en objecten als een dienst en niet langer als bezit gaan we efficiënter om met ruimte. Een abonnement op de dienst Wonen.

De ruimtes kunnen in- en uitvoegen, afhankelijk van de wisselende woonwensen.

Contactgegevens

Ashley Hoekerd

website

Opleiding / studierichting

ArtEZ hogeschool voor de kunsten / interieurarchitectuur

Wanneer begonnen met afstuderen?

Januari 2018

Wanneer klaar met afstuderen?

Juli 2018

Wat doe je nu?

Ik heb een eigen bedrijf Studio Hoekerd waar ik grafisch ontwerp, ruimtelijk ontwerp en fotografie combineer.

Wat hoop/wil je bereiken?

Ik zou graag een systeem op willen zetten voor een toekomst zonder bezit. Als eerste stap zou ik graag een case study project op willen zetten waarin het abonnement op de dienst wonen getest kan worden.

Mogelijke abonnement samenstellingen voor resp. een echtpaar, een echtpaar met twee kinderen en een alleenstaande man.

Uit het juryrapport

“Het bevragen van de betekenis van bezit is op zichzelf interessant. Het ontwerp komt echter niet veel verder dan een grappig, verfrissend gepresenteerd idee.”