Het Pruys-Bekaert event, een avond vol kritiek

Aanstaande zaterdag 16 november wordt tijdens een avondvullend programma waarin de genomineerden hun essays voordragen, beslist wie de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek in ontvangst mag nemen. Mis het niet.

Ter viering van de ontwerpkritiek organiseren Archined en Designplatform Rotterdam onregelmatig de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek. Voor deze editie konden essays worden opgestuurd die raken aan het thema Wereldbeelden. Meer dan zestig teksten kwamen binnen. Twee verschillende jury’s (1) beoordeelden de essays. Voor de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek zijn genomineerd: Hans van der Heijden, Ania Molenda en Violette Schönberger.

Hans van der Heijden schreef met Analogen een ode aan de Zwitserse architect Miroslav Šik en houdt tegelijkertijd een pleidooi voor vakmanschap en engagement in de architectuur.

Hedendaagse steden worden vaak geprezen als ‘meltingpot’, door het samenbrengen van mensen van verschillende culturele, religieuze en politieke achtergrond. Vaak bestaan die verschillen echter naast elkaar en is er sprake van segregatie en isolatie. In Defense of Diversity houdt Ania Molenda een pleidooi voor publieke ruimtes waarin het verschil tot uitwisseling kan leiden.

In haar essay Paradijs van imperfectie voert Violette Schönberger Almere, de stad ‘waar niemand last van heeft’, op in een verhaal over uniciteit. ‘Geen last hebben van’ is in het hedendaagse stedenbouwkundig debat niet meteen een gewaardeerde kwaliteit, maar het maakt Almere uniek, stelt Schönberger. En juist voor die unieke kwaliteiten van steden zou meer aandacht moeten zijn.

Voor de Simon Mari Pruys-prijs voor ontwerpkritiek zijn genomineerd: Florian Cramer, Mieke Gerritzen en Geert Lovink en Alice Twemlow.

Volgens Florian Cramer is het tijd om in plaats van te vragen “What Design Can Do”, aandacht te hebben voor wat design niet kan, en waar het zelf een probleem wordt. In zijn essay Welcome to the Crapularity: design as a problem pleit hij er vervolgens voor problemen te gaan ontwerpen.

In Made in China, Designed in California, Criticized in Europe. Amsterdam Design Manifest beschrijven Mieke Gerritzen en Geert Lovink de inflatie van design. Nu alles is ontworpen, wordt het tijd voor de volgende stap: de vorming van het zelf. De 21ste-eeuwse ontwerper verzorgt niet alleen het uiterlijk, maar ook het innerlijk. Het is tijd voor reflectie en bezinning.

Alice Twemlow beschrijft in Conflicting Definitions of Key Terms een historische bijeenkomst, de International Design Conference in Aspen in 1970, op zo’n manier dat, zonder de overeenkomsten letterlijk te noemen, de lezer meteen de relatie legt met actuele vraagstukken en standpunten in de ontwerpwereld.

Het Pruys-Bekaert event is openbaar toegankelijk, de voertaal is deels Nederlands en deels Engels. Nadat de genomineerden hun tekst hebben voorgedragen zullen de jury’s bepalen wie de gelukkige winnaars zijn, en uiteraard heeft het publiek ook een stem.

Het Pruys Bekaert event, zaterdag 16 november, start 19.30 in TENT, Witte de Withstraat 50, Rotterdam.

Het Pruys Bekaert event vindt plaats tijdens het festival Design Chewing. Het is niet mogelijk om zitplaatsen te reserveren. De toegang tot het festival Design Chewing = toegang tot TENT: mensen met een ICOM, Museumjaarkaart of Rotterdampas kunnen gratis naar binnen; studenten, mensen met een CJP of 65jarigen en ouder betalen € 2,50, alle anderen betalen € 5,-